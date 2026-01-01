MSBTE विंटर सेमेस्टर रिजल्ट 2025 घोषित, इस लिंक पर जाकर करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

MSBTE Winter Semester Result 2025 OUT: महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) ने विंटर सेमेस्टर रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है. जिन भी छात्राओं ने MSBTE विंटर सेमेस्टर एग्जाम दिया था. वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. स्कोरकार्ड PDF फॉर्मेट में है, जिसे आपको डाउनलोड करना होगा. रिजल्ट देखने के लिए, स्टूडेंट्स को अपने एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर की जरूरत होगी. लॉग करते हुए ये भरने को कहा जाएगा. MSBTE विंटर सेमेस्टर एग्जाम 11 नवंबर को शुरू हुए थे. जो कि 3 दिसंबर, 2025 तक हुए थे.

MSBTE विंटर सेमेस्टर रिजल्ट 2025 कैसे डाउनलोड चेक करें

MSBTE विंटर सेमेस्टर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें-

सबसे पहले आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ़ टेक्निकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट result.msbte.ac.in पर जाना होगा यहां पर आपको MSBTE विंटर सेमेस्टर रिजल्ट/स्कोरकार्ड PDF लिंक पर क्लिक दिखेगा. इसपर क्लिक कर दें. फिर आपको एनरोलमेंट नंबर या सीट नंबर डालने को कहा जाएगा. जिसे सही से भर दें. इसके बाद MSBTE विंटर सेमेस्टर स्कोरकार्ड PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें. ये आगे जाकर काम आ सकता है.

बता दें कि MSBTE इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और इससे जुड़े फील्ड में कई तरह के डिप्लोमा प्रोग्राम करवाता है. MSBTE के सबसे प्रसिद्ध कोर्सों में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फैशन और क्लोदिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और फार्मेसी शामिल हैं. हर साल लाखों छात्र यहां से ये कोर्स करते हैं.