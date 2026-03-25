MP Board 5th 8th Result 2026 LIVE: मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र (RSKMP) आज, 25 मार्च 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. लाखों छात्र इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक चली थीं, वहीं 8वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी को खत्म हुई थीं. इस साल राज्य भर में 10 लाख से ज्यादा छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. सुबह करीब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये रिजल्ट जारी किया जाएगा. इस रिजल्ट से जुड़ी हर जानकारी आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी. इसीलिए जुड़े रहिए और डायरेक्ट लिंक से लेकर टॉपर्स तक की हर जानकारी यहां पाइए.

कैसे देख सकते हैं अपना रिजल्ट?