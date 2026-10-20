मेडिकल की पढ़ाई में कौन सी होती है सबसे महंगी ब्रांच? डिग्री लेने के बाद करोड़ों में होती है कमाई

NEET UG के लिए हर साल मारामारी होती है, लोग पूरा जोर लगा देते हैं कि काश एक मेडिकल सीट मिल जाए, लेकिन इसके लिए दो चीजें लगती हैं. या तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो आप आसानी से मेडिकल सीट डोनेशन पर ले सकते हैं, वहीं दूसरी मेहनत होती है, जिसके दम पर आप काफी मामूली फीस में मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं. ज्यादातर लोगों को लगता है कि MBBS करने के बाद सर्जन या डॉक्टर बनने पर ही सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है और यही मेडिकल की सबसे महंगी ब्रांच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इस ब्रांच का नंबर काफी पीछे आता है, लोग उन ब्रांचेस के पीछे भाग रहे हैं, जिन्हें करने के बाद तगड़ी कमाई होती है.

डॉक्टर ने बताया पूरा गणित

डॉक्टर नचिकेत भाटिया ने अपने एक पॉडकास्ट में इसकी पूरी जानकारी दी. इसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली और महंगी मेडिकल ब्रांच कौन सी होती है. साथ ही ये भी बताया कि इससे हर महीने कितने की कमाई हो जाती है.

कौन सी है सबसे महंगी ब्रांच?

डॉक्टर नचिकेत ने बताया कि एमबीबीएस के बाद रेडियोलॉजी मेडिकल की सबसे महंगी ब्रांच है. क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सैलरी क्लेम की जाती है. ये एक मशीन ओरिएंटेड ब्रांच है. जितनी भी सीटी स्कैन और एक्सरे वगैरह होते हैं, उन्हें क्लिनिकली चेक करने वाले लोग यही होते हैं. इसमें एक ही जगह नौकरी करने की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, आप कई अलग-अलग जगहों का काम करते हैं. प्राइवेट कॉलेजों में इसकी एक सीट 50 से 90 लाख तक मिलती है.

कितनी होती है कमाई?

रेडियोलॉजी करने के कुछ साल बाद हर महीने की कमाई 10 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है. इसमें जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे ही सैलरी भी बढ़ेगी. पूरी तरह से अपना काम करने वाले इससे तीन गुना ज्यादा भी कमा सकते हैं. यही वजह है कि इस ब्रांच की डिमांड सबसे ज्यादा होती है. यानी आप रेडियोलॉजिस्ट बनकर कुछ साल बाद एक साल में करोड़ों रुपये की कमाई कर सकते हैं.

दूसरी महंगी ब्रांच कौन सी हैं?

डॉक्टर के मुताबिक रेडियोलॉजी के बाद दूसरी महंगी ब्रांच डर्मेटोलॉजी है. उनके मुताबिक ये एक कमर्शियल ब्रांच है, यहां लोग कितने भी पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं. आप जो भी प्रोसिजर करते हैं, वो 50 हजार से कम नहीं होता है. इसके बाद तीसरी ब्रांच MBBS है, जहां अच्छी कमाई होती है. हालांकि इसमें सुपरस्पेशलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इसके कमाई उतनी ज्यादा नहीं है.

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