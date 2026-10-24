मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी: देश में बढ़ेंगी 320 नई PG सीटें, जेपी नड्डा का बड़ा ऐलान

हिमाचल प्रदेश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 320 नई पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी देने की घोषणा की है. इन सीटों के लिए केंद्र सरकार लगभग 415 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी.

जानकारी के अनुसार, 23 जून को केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसके बाद 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा हुई और महज चार महीनों के भीतर सभी 320 सीटों को स्वीकृति मिल गई. शिमला, टांडा, हमीरपुर, मंडी, नाहन और चंबा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इन नई सीटों के जुड़ने से मेडिकल शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी. जेपी नड्डा ने राज्य सरकार से इन सीटों को जल्द शुरू करने और केंद्र समर्थित स्वास्थ्य परियोजनाओं में तेजी लाने का भी आग्रह किया.

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले पांच वर्षों में देशभर में 10,000 नई यूजी और पीजी मेडिकल सीटें बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी है. हिमाचल प्रदेश में 320 नई पीजी सीटों की स्वीकृति भी इसी योजना का हिस्सा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल सरकार से आग्रह किया कि वह इन सभी 320 सीटों को समय पर शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाए, ताकि विद्यार्थियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके. उन्होंने राज्य में केंद्र सरकार की मदद से चल रही अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के काम में भी तेजी लाने की जरूरत बताई.

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