KVS Balvatika Lottery Result 2026: KVS बालवाटिका लॉटरी रिजल्ट जारी, इस लिंक पर जाकर करें चेक

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए KVS बालवाटिका लॉटरी रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. जो भी अभिभावक KVS बालवाटिका लॉटरी रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे थे, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नतीजे चेक कर लें. वेबसाइट पर अभी बालवाटिका-1, 2 और 3 की प्रोविजनल सूची और वेटिंग लिस्ट जारी की गई है. जिन भी बच्चों का नाम प्रोविजनल सूची में होगा, उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. साथ ही एडमिशन की सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. चुने गए उम्मीदवारों को 20 अप्रैल तक अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा करवाना होगा.

कैसे चेक करें प्रोविजनल लिस्ट

प्रोविजनल लिस्ट चेक करने के लिए पेरेंट्स को KVS की ऑफिशियल वेबसाइट: kvsangathan.nic.in पर जाना होगा. होमपेज पर "Admissions 2026-27" टैब होगा. इसपर क्लिक कर दें. "Balvatika Provisional Selection List 2026" या "Lottery Result 2026" लिखा हुआ दिखेगा. इसपर क्लिक कर दें. KV रीजन और स्कूल का नाम चुनें. प्रोविजनल लिस्ट एक PDF फ़ाइल के रूप में खुलेगी. Ctrl+F का इस्तेमाल कर अपने बच्चे का नाम चेक कर लें.

बता दें कि एडमिशन प्रक्रिया, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटर-जनरेटेड लॉटरी निकाली गई है.

वेरिफिकेशन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत