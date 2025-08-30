विज्ञापन

कौन सा देश 2026 से स्कूल में फोन कर रहा है बैन और क्यों, जानिए यहां...

School Smartphone Ban: दुनियाभर में बच्चों में स्मार्टफोन की लत बढ़ रही है, जिससे उनकी पढ़ाई और सेहत पर असर पड़ रहा है. इसी को देखते हुए एक देश ने स्कूलों में फोन बैन करने का फैसला लिया है. 2026 से स्कूलों में फोन चलाने पर पाबंदी लग जाएगी.

यह बिल बुधवार, 26 अगस्त 2025 को 163 में से 115 सांसदों की मंजूरी के साथ पास हुआ.

School Smartphone Ban: बच्चों में स्मार्टफोन की लत तेजी से बढ़ रही है, जिसका निगेटिव असर उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर देखने को मिल रहा है. लंबे समय तक स्क्रीन पर देखते रहने से फोकस की कमी, मेमोरी लॉस, नींद की समस्या, सामाजिक बातचीत में गिरावट और पढ़ाई में मन न लगने जैसी दिक्कतें हो रही हैं. इसी समस्या को देखते हुए दुनिया के एक देश ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने का फैसला लिया है. अगले साल 2026 से स्कूलों में फोन ले जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी. आइए जानते हैं ऐसा किस देस में होने जा रहा है...

2026 से कहां स्कूलों में बैन हो जाएगा फोन

दुनियाभर में स्मार्टफोन की बढ़ती लत और उससे होने वाली समस्याओं को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने स्कूल क्लासरूम में फोन पर बैन लगाने वाला कानून पास कर दिया है. यह बिल बुधवार, 26 अगस्त 2025 को 163 में से 115 सांसदों की मंजूरी के साथ पास हुआ. नया नियम मार्च 2026 से लागू होगा और इसका मकसद बच्चों का पढ़ाई में परफॉर्मेंस बढ़ाना और सामाजिक इंटरैक्शन को बेहतर बनाना है.

स्कूल में फोन बैन क्यों जरूरी

दक्षिण कोरिया के टीचर्स, पैरेंट्स और सांसदों ने देखा है कि बहुत ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने से छात्रों के एकेडमिक परफॉर्मेंस और क्लास में फोकस बनाए रखने की क्षमता प्रभावित हो रही है. नए कानून के तहत, मोबाइल फोन और अन्य स्मार्ट डिवाइस क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे. इस कदम से छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सामाजिक बातचीत और टीमवर्क स्किल को भी बढ़ावा मिलेगा.

स्कूल क्लासरूम में बैन का असर क्या होगा

इस नए नियम के अनुसार, मोबाइल फोन और अन्य स्मार्ट डिवाइस क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे. इससे छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, क्लास में ज्यादा पार्टिसिपेट करने क्लासमेट्स के साथ बेहतर इंटरैक्शन बनाने में हेल्प मिलेगी. दक्षिण कोरिया के स्कूलों में पहले से ही कई तरह की स्मार्टफोन बैन पॉलिसी चल रही थी. नया कानून इसे अब पूरी तरह बैन कर देगा.

दुनिया में बच्चों के लिए कहां-कहां फोन बैन हैं

इस फैसले के बाद दक्षिण कोरिया अब उन देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने स्कूल में फोन बैन को पूरे देश में लागू किया है. इनमें फिनलैंड और फ्रांस जैसे देश हैं, जहां छोटे बच्चों के लिए फोन बैन है. इसके अलावा इटली, नीदरलैंड्स और चीन के सभी स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी है. 

स्कूलों में 2026 से ही क्यों बैन होगा फोन

मार्च 2026 से लागू होने वाले इस नियम के लिए स्कूलों और शिक्षा अधिकारियों को कई महीने का समय दिया गया है. ताकि, इस दौरान वे नीतियों को लागू कराने, उसे बेहतर तरीके से फॉलो कराने और स्टूडेंट्स-टीचर्स को नए नियमों के लिए तैयार कर सकें.

