JEE Mains 2025: JEE मेन्स के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन, पहले चेक कर लीजिए ये जरूरी चीज

JEE Mains 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main) के पहले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. NTA द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पहले सत्र की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. पहले सत्र की परीक्षा 21-30 जनवरी, 2026 तक होगी, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा 1-10 अप्रैल, 2026 तक होगी.

नोटिस ने जारी किया एग्जाम गाइडलाइन

हाल ही में जारी एक ऑफिशियल नोटिस में, एनटीए ने आवेदन पत्र भरने के दिशानिर्देशों की जानकारी दी है. एजेंसी ने कहा, "एनटीए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा (आधार में अपडेशन के लिए, कृपया यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करें). हालांकि पिता/माता/अभिभावक का नाम आदि आधार में दर्ज नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये विवरण अलग से भरने होंगे." साथ ही एनटीए ने ये भी कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी के आधार कार्ड और 10वीं के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट में नाम मेल नहीं खाता है, तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान इस समस्या को दूर करने का ऑप्शन दिया जाएगा."

जेईई मेन्स परीक्षा के जरिए मिलता है यहां एडमिशन

संयुक्त प्रवेश परीक्षा, एनआईटी, आईआईआईटी, अन्य केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई), और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों (बीई/बीटेक) में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। जेईई (मुख्य) पेपर 1 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे.

ये भी पढ़ें-JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन्स जनवरी परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब से एग्जाम शुरू