विज्ञापन

JEE Mains 2025: JEE मेन्स के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन, पहले चेक कर लीजिए ये जरूरी चीज

एनटीए की ओर जारी नोटिस में बताया गया था कि जेईई मेन्स परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर में ही जारी किया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
JEE Mains 2025: JEE मेन्स के लिए जल्द शुरू होंगे आवेदन, पहले चेक कर लीजिए ये जरूरी चीज
नई दिल्ली:

JEE Mains 2025 Registration: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE Main) के पहले सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है. NTA द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, पहले सत्र की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. पहले सत्र की परीक्षा 21-30 जनवरी, 2026 तक होगी, जबकि दूसरे सत्र की परीक्षा 1-10 अप्रैल, 2026 तक होगी.

नोटिस ने जारी किया एग्जाम गाइडलाइन

हाल ही में जारी एक ऑफिशियल नोटिस में, एनटीए ने आवेदन पत्र भरने के दिशानिर्देशों की जानकारी दी है. एजेंसी ने कहा, "एनटीए आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से यूआईडीएआई से नाम, जन्मतिथि, लिंग, फोटो और पता प्राप्त करेगा (आधार में अपडेशन के लिए, कृपया यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों का पालन करें). हालांकि पिता/माता/अभिभावक का नाम आदि आधार में दर्ज नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ये विवरण अलग से भरने होंगे." साथ ही एनटीए ने ये भी कहा है कि अगर किसी अभ्यर्थी के आधार कार्ड और 10वीं के शैक्षिक प्रमाण पत्र/मार्कशीट में नाम मेल नहीं खाता है, तो ऑनलाइन आवेदन के दौरान इस समस्या को दूर करने का ऑप्शन दिया जाएगा."

जेईई मेन्स परीक्षा के जरिए मिलता है यहां एडमिशन

संयुक्त प्रवेश परीक्षा, एनआईटी, आईआईआईटी, अन्य केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई), और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों (बीई/बीटेक) में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। जेईई (मुख्य) पेपर 1 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे.

ये भी पढ़ें-JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन्स जनवरी परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब से एग्जाम शुरू

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JEE Main, JEE Mains, JEE Mains City Intimation Slips, JEE Mains Exam, JEE Mains Exam 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com