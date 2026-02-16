विज्ञापन

JEE Main 2026 State Wise Toppers: देश के वो 43 'धुरंधर' जिन्होंने हासिल किया 100 परसेंटाइल, देखें पूरी लिस्ट

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 (सत्र-1) के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस बार परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ छात्र शामिल हुए और कुल 23 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल कर अपना लोहा मनवाया है. अगर हम राज्यों की बात करें, तो दिल्ली के श्रेयस मिश्रा ने टॉप किया है.

Read Time: 2 mins
Share
JEE Main 2026 State Wise Toppers: देश के वो 43 'धुरंधर' जिन्होंने हासिल किया 100 परसेंटाइल, देखें पूरी लिस्ट
आपके राज्य में किसने बाजी मारी है, यहां देखें पूरी लिस्ट पर्सेंटाइल के साथ.

JEE Main State Wise toppers List 2206 : NTA द्वारा जेईई मेन सेशन 1 (JEE Main Session 1 result out 2026) के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं. इस बार 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल नेशनल लेवल पर टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई. जिसमें पहले नंबर पर हैं दिल्ली के श्रेयस मिश्रा. इसके अलावा किस स्टेट से किसने टॉप (Top) किया है, इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

यहां से करें टॉपर्स की लिस्ट डाउनलोड- Declaration of Joint Entrance Examination [JEE (Main) – 2026] Session 1 NTA Scores for Paper 1 (B.E. / B. Tech.) – reg.

आपके राज्य में किसने बाजी मारी है, यहां देखें पूरी लिस्ट पर्सेंटाइल के साथ
 

1    श्रेयस मिश्रा    दिल्ली (NCT)  100.0000000
2    नरेंद्रबाबू गारी माहित (आंध्र प्रदेश) 100.0000000
3    शुभम कुमार (बिहार) 100.0000000
4    कबीर छिल्लर (राजस्थान ) 100.0000000
5    चिरंजीव कर  (राजस्थान) 100.0000000
6    भावेश पात्रा (ओडिशा) 100.0000000
7    अनय जैन (हरियाणा) 100.0000000
8    अर्णव गौतम  (राजस्थान) 100.0000000
9    पासाला मोहित (आंध्र प्रदेश) 100.0000000
10    माधव विरारिया (महाराष्ट्र) 100.0000000
11    पुरोहित निमय  (गुजरात) 100.0000000
12    विवान शरद माहेश्वरी (तेलंगाना) 100.0000000
13    उत्कर्ष  (उत्तर प्रदेश)  99.9992497
14    ए विष्णु साई तेजा (कर्नाटक)  99.9992454
15    अजॉय पी (तमिलनाडु) 99.9992380
16    ऋद्धेश अनंत बेंडले (मध्य प्रदेश)  99.9992186
17    कुंतल चौधरी  (पश्चिम बंगाल) 99.9984908
18    भरत बंसल  (पंजाब) 99.9976982
19    कपिश मित्तल (चंडीगढ़) 99.9945899
20    आदित्य गुप्ता (चंडीगढ़) 99.9945899
21    युग माहेश्वरी (छत्तीसगढ़) 99.9937491
22    यशराज सिंह  (असम )   99.9811354
23    वैष्णवी कुमारी  (झारखंड)    99.9775257
24    वैष्णव ई एन के  (केरल)  99.9763781
25    एच कार्तिकेयन  (पुडुचेरी)    99.9630985
26    रोहित  (उत्तराखंड)  99.9392562
27    डेविस साजू जॉन    (आउटसाइड इंडिया )  99.9148010
28    शौर्य वीर सिंह (सिक्किम) 99.8840696
29    अद्रिराज साहा  (त्रिपुरा) 99.8611562
30    रमन सैनी (हिमाचल प्रदेश)    99.8503435
31    अमितेश्वर सिंह (जम्मू और कश्मीर)  99.8351331
32    अभिनव बट्टा (जम्मू और कश्मीर )   99.8351331
33    तनय अजीत प्रभु (गोवा)  99.8251735
34    हर्ष अग्रवाल (दमन और दीव) 99.7749684
35    ऐमन तनीश (अरुणाचल प्रदेश)    99.7366348
36    मनोज दास (दादरा और नगर हवेली)    99.2332087
37    विष्णु भारद्वाज उपाध्याय (मेघालय)    98.9615457
38    क्लिंटन अकोइजाम (मणिपुर)   98.8584081
39    हिमाक्षी कुमार (अंडमान और निकोबार)   98.2660419
40    जिग्मेत रिनचेन नुरबू    (लद्दाख)   95.1448092
41    खुशी शाह  (नागालैंड)    94.5171782
42    लालुंग मुआना खेलते  (मिजोरम)    90.3855086
43    रय्यान ज़की बी एन  (लक्षद्वीप)  89.1111367

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JEE Main 2026 Toppers List, State Wise Toppers JEE Main, Shreyas Mishra Delhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com