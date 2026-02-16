JEE Main 2026 State Wise Toppers: देश के वो 43 'धुरंधर' जिन्होंने हासिल किया 100 परसेंटाइल, देखें पूरी लिस्ट

JEE Main State Wise toppers List 2206 : NTA द्वारा जेईई मेन सेशन 1 (JEE Main Session 1 result out 2026) के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं. इस बार 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल नेशनल लेवल पर टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाई. जिसमें पहले नंबर पर हैं दिल्ली के श्रेयस मिश्रा. इसके अलावा किस स्टेट से किसने टॉप (Top) किया है, इस आर्टिकल में विस्तार से बताने जा रहे हैं.
यहां से करें टॉपर्स की लिस्ट डाउनलोड- Declaration of Joint Entrance Examination [JEE (Main) – 2026] Session 1 NTA Scores for Paper 1 (B.E. / B. Tech.) – reg.
आपके राज्य में किसने बाजी मारी है, यहां देखें पूरी लिस्ट पर्सेंटाइल के साथ
1 श्रेयस मिश्रा दिल्ली (NCT) 100.0000000
2 नरेंद्रबाबू गारी माहित (आंध्र प्रदेश) 100.0000000
3 शुभम कुमार (बिहार) 100.0000000
4 कबीर छिल्लर (राजस्थान ) 100.0000000
5 चिरंजीव कर (राजस्थान) 100.0000000
6 भावेश पात्रा (ओडिशा) 100.0000000
7 अनय जैन (हरियाणा) 100.0000000
8 अर्णव गौतम (राजस्थान) 100.0000000
9 पासाला मोहित (आंध्र प्रदेश) 100.0000000
10 माधव विरारिया (महाराष्ट्र) 100.0000000
11 पुरोहित निमय (गुजरात) 100.0000000
12 विवान शरद माहेश्वरी (तेलंगाना) 100.0000000
13 उत्कर्ष (उत्तर प्रदेश) 99.9992497
14 ए विष्णु साई तेजा (कर्नाटक) 99.9992454
15 अजॉय पी (तमिलनाडु) 99.9992380
16 ऋद्धेश अनंत बेंडले (मध्य प्रदेश) 99.9992186
17 कुंतल चौधरी (पश्चिम बंगाल) 99.9984908
18 भरत बंसल (पंजाब) 99.9976982
19 कपिश मित्तल (चंडीगढ़) 99.9945899
20 आदित्य गुप्ता (चंडीगढ़) 99.9945899
21 युग माहेश्वरी (छत्तीसगढ़) 99.9937491
22 यशराज सिंह (असम ) 99.9811354
23 वैष्णवी कुमारी (झारखंड) 99.9775257
24 वैष्णव ई एन के (केरल) 99.9763781
25 एच कार्तिकेयन (पुडुचेरी) 99.9630985
26 रोहित (उत्तराखंड) 99.9392562
27 डेविस साजू जॉन (आउटसाइड इंडिया ) 99.9148010
28 शौर्य वीर सिंह (सिक्किम) 99.8840696
29 अद्रिराज साहा (त्रिपुरा) 99.8611562
30 रमन सैनी (हिमाचल प्रदेश) 99.8503435
31 अमितेश्वर सिंह (जम्मू और कश्मीर) 99.8351331
32 अभिनव बट्टा (जम्मू और कश्मीर ) 99.8351331
33 तनय अजीत प्रभु (गोवा) 99.8251735
34 हर्ष अग्रवाल (दमन और दीव) 99.7749684
35 ऐमन तनीश (अरुणाचल प्रदेश) 99.7366348
36 मनोज दास (दादरा और नगर हवेली) 99.2332087
37 विष्णु भारद्वाज उपाध्याय (मेघालय) 98.9615457
38 क्लिंटन अकोइजाम (मणिपुर) 98.8584081
39 हिमाक्षी कुमार (अंडमान और निकोबार) 98.2660419
40 जिग्मेत रिनचेन नुरबू (लद्दाख) 95.1448092
41 खुशी शाह (नागालैंड) 94.5171782
42 लालुंग मुआना खेलते (मिजोरम) 90.3855086
43 रय्यान ज़की बी एन (लक्षद्वीप) 89.1111367
