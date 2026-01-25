IIT दिल्ली के टीचर और स्टूडेंट्स देंगे टिप्स, JEE की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ा मौका

IIT Delhi Open House Session: JEE 2026 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली एक बड़ा मौका लाया है. आईआईटी दिल्ली की तरफ से जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ओपन हाउस सेशन आयोजित किया जा रहा है. इस सेशन में छात्रों को सिखाया जाएगा कि कैसे तैयारी पूरी करनी है और आईआईटी में क्या माहौल रहता है. खास बात ये है कि इस दौरान आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स भी मौजूद रहेंगे, जिनके साथ छात्र अपनी हर समस्या पर बात कर सकते हैं.

कोटा में होगा आयोजन

IIT दिल्ली का ये ओपन हाउस सेशन कोटा में आयोजित किया जा रहा है. JEE Advanced 2026 के उम्मीदवारों के लिए ये किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. 'एक्सपीरियंस IITD' पहल के तहत ये सेशन कोटा में किया जा रहा है. ये कार्यक्रम 31 जनवरी, 2026 को कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा.

कैंपस कल्चर से लेकर समस्याओं पर बात

इस सेशन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को IIT के शैक्षणिक जीवन, कैंपस कल्चर और वहां मिलने वाले अवसरों से रूबरू कराना है. साथ ही इस दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने के तरीके भी छात्रों को बताए जाएंगे. परीक्षा की रणनीति और तैयारी के टिप्स भी छात्रों को दिए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए IIT दिल्ली की तरफ से दिए गए आधिकारिक लिंक (गूगल फॉर्म) forms.gle/vJQ6rZso64wzbpuN8 पर जाना होगा.

तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी मदद

कोटा देश में इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां हजारों छात्र आईआईटी की तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा में शामिल होते हैं. IIT दिल्ली के मुताबिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद नहीं बल्कि तैयारी के दौर में ही छात्रों का मार्गदर्शन करना ज्यादा प्रभावी होता है. इससे तैयारी करने वाले छात्रों को काफी मदद मिलती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. पिछले साल मुंबई और बेंगलुरु में इसी तरह के सेशन आयोजित किए गए थे.

अगर आपका बच्चा भी जेईई परीक्षा देने जा रहा है तो आप इस सेशन में उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. आपके बच्चे को सीधे आईआईटी टॉपर्स और क्वालिफाइड टीचर्स की गाइडेंस मिलेगी, जिससे कई चीजों में फायदा मिलेगा.