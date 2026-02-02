IGNOU ने बढ़ाई जनवरी 2026 सेशन के एडमिशन, री-रजिस्ट्रेशन की तारीख, तुरंत कर दें आवेदन

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जनवरी, 2026 के एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) की और से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब 15 फरवरी, 2026 तक जनवरी 2026 एकेडमिक सेशन के लिए अप्लाई या री-रजिस्टर किया जा सकता है. अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन जमा नहीं करवाई है तो तुरंत फॉर्म भर दें. कैंडिडेट IGNOU की ऑफिशियल वेबसाइट iop.ignouonline.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इसके अलावा IGNOU ने ऑनलाइन प्रोग्राम को लेकर जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार ऑनलाइन प्रोग्राम में एनरोल स्टूडेंट्स को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ाई करनी होगी. स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम और टूल्स इस्तेमाल करना आना चाहिए. IGNOU ने साफ किया है कि ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए फिज़िकल स्टडी मटीरियल नहीं दिया जाएगा. सभी कोर्स कंटेंट और लर्निंग रिसोर्स सिर्फ डिजिटल फ़ॉर्मेट में मिलेंगे. जो स्टूडेंट्स प्रिंटेड स्टडी मटीरियल और डायरेक्ट एकेडमिक सपोर्ट पसंद करते हैं, उन्हें ODL (Open and Distance Learning) प्रोग्राम चुनना चाहिए. ODL प्रोग्राम के लिए पूरी डिटेल्स और एडमिशन गाइडलाइन ऑफ़िशियल पोर्टल: ignouadmission.samarth.edu.in पर उपलब्ध हैं.

कैसे करें अप्लाई