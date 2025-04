DigiLocker के जरिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2025 कैसे जांचें

UP Board Class 10th, 12th Result 2025: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है. ऐसा पहली बार है जब यूपी बोर्ड रिजल्ट डिजिलॉकर (DigiLocker) पर भी उपलब्ध होगा. स्टूडेंट डिजिलॉकर DigiLocker-results.digilocker.gov.in से अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने खुद इसकी पुष्टि की. बोर्ड ने विज्ञप्ति में कहा, ''यूपी बोर्ड ने साल 2025 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 25 अप्रैल 2025 को दोपहर 12.30 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्यालय, प्रयागराज से घोषित किया जाएगा. परीक्षाफल को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in और डिजिलॉकर (Digilocker) की वेबसाइट www.results.digilocker.gov.in पर देखा जा सकता है.''

DigiLocker के जरिए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें | How to Check UP Board Class 10th, 12th Result 2025 via DigiLocker

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों के ही छात्र यूपी बोर्ड 10कक्षा 10वीं रिजल्ट 2025 और यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025 डिजिलॉकर के माध्यम से भी देख सकते हैं. बस इन स्टेप को फॉलो करना होगा-

सबसे पहले अकाउंट बनाएं

यूपी बोर्ड रिजल्ट को डिजिलॉकर पर देखने के लिए सबसे पहले www.digilocker.gov.in पर जाएं या Google Play Store या Apple App Store से DigiLocker ऐप डाउनलोड करें.

अपने आधार अकाउंट से लिंक करें

अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर या आधिकारिक स्कूल क्रेडेंशियल का उपयोग करके रजिस्टर करें. सुनिश्चित करें कि आपका खाता आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है.

लॉग इन करें

रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर छात्र क्रेडेंशियल यानी रोल नंबर और जन्म तिथि आदि का प्रयोग करके अपने DigiLocker खाते में लॉग इन करें.

रिजल्ट लिंक ढूंढ़ें

यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद, ‘जारी किए गए दस्तावेज़' अनुभाग के अंतर्गत “UP Board Class 10th Result 2025” खोजें.

रिजल्ट डाउनलोड करें

यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी. आप इसे भविष्य में उपयोग के लिए डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

