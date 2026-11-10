दिल्ली में 16 नवंबर की छुट्टी का ऐलान, छठ पर मिलेगा लंबा वीकेंड

दिल्ली में 16 नवंबर यानी सोमवार को सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे. इसे लेकर एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि छठ पर्व के मौके पर दिल्ली में छुट्टी रहेगी. दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है. हर साल दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग छठ पूजा करने यमुना किनारे पहुंचते हैं और इस दिन काफी ज्यादा भीड़भाड़ रहती है. ऐसे में दिल्ली में छुट्टी का ऐलान यहां रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है. इसके साथ ही लोगों को शनिवार से लेकर सोमवार तक का लॉन्ग वीकेंड भी मिलने जा रहा है.

क्या स्कूल भी रहेंगे बंद?

नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 16 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे होगा, यानी इस दिन सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद रह सकते हैं. नोटिफिकेशन में स्कूलों का जिक्र नहीं किया गया है. इसमें लिखा गया है कि छठ पूजा के मौके पर 16 नवंबर को सभी सरकारी दफ्तरों, स्वायत्त निकायों, पीएसयू और बाकी जगहों पर छुट्टी रहेगी.

दिल्ली में 1400 से ज्यादा घाट

छठ पर्व के लिए दिल्ली में तैयारियां तेजी से चल रही हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक इसके लिए दिल्ली में 1400 से ज्यादा घाट तैयार किए जा रहे हैं. कुछ घाट तो कई किलोमीटर तक बनाए जा रहे हैं, जिनमें सभी श्रद्धालु आकर पूजा कर सकते हैं. इसके लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं. लोगों को घाट तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है.

महिलाओं के लिए खास सुविधाएं

छठ पर दिल्ली में महिलाओं के लिए खास सुविधाएं दी जा रही हैं. सभी बडे़ घाटों पर कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, साथ ही साफ-सफाई का ध्यान रखा जाएगा. घाट तक जाने के पूरे रास्ते में लाइट्स लगाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे अंधेरे में किसी भी तरह की दिक्कत न हो. देश के तमाम राज्यों में 13 से 16 नवंबर तक छठ का त्योहार मनाया जाएगा.

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