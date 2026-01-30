Education And Jobs Live Update: CBSE परीक्षाओं से पहले पीएम मोदी छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत करेंगे. बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा. वहीं सीबीएसई जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी करने वाला है, जिसका लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं. यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है. उधर यूपीएससीई सिविल सर्विस एग्जाम के नोटिफिकेशन का भी इंतजार है, पहले नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 15 जनवरी थी, लेकिन बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया. इसके अलावा यूजीसी के नए नियमों पर बवाल के बीच फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है. अब इन नियमों के पक्ष में कई छात्र संगठन आवाज उठा रहे हैं. एजुकेशन, सरकारी नौकरियों और रिजल्ट से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों की हर अपडेट आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी.
क्या है परीक्षा पर चर्चा की तारीख?
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की तारीख फिलहाल नहीं बताई गई है, कुछ दिन पहले इसका एक टीजर जारी किया गया था, जिसमें पीएम मोदी को बच्चों के साथ मस्ती करते देखा गया था. सीबीएसई की तरफ से ये साफ किया गया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होगा.
RRB Group D भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, ये है आवेदन की नई तारीख
रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 22000 ग्रुप डी भर्ती का फ्रेश शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसमें आवेदन की नई तारीख भी बताई गई है. 2 मार्च 2026 तक इन पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं.
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन का आखिरी मौका
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है, 30 जनवरी तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 32 हजार से ज्यादा पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत कर सकते हैं.