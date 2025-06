दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 के लिए लॉन्च की एडमिशन पॉलिसी, कोर्सेस से लेकर रजिस्ट्रेशन पोर्टल तक, जानें सबकुछ

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अपनी एडमिशन पॉलिसी मंगलवार, 17 जून को लॉन्च कर दी. डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडमिशन पोर्टल की लॉन्चिंग के साथ ही विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर, 5 वर्षीय लॉ, बी.टेक. और पीएचडी और एसओएल के दाखिलों का बिगुल बज गया. इस अवसर पर कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने दाखिलों से संबंधित ‘बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन' भी लॉन्चिंग किए. इसके साथ ही 5 वर्षीय एकीकृत लॉ एवं बी.टेक. प्रोग्रामों में पंजीकरण के लिए भी पोर्टल की शुरूआत की गई. डीयू के विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में एलोकेशन-कम-एडमिशन की शुरुआत की गई है.

