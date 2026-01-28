विज्ञापन

CUET PG 2026 Correction Window: CUET PG फॉर्म में गलती पड़ेगी भारी, NTA ने सुधार के लिए दिया आखिरी मौका, बस 48 घंटे का समय

CUET PG 2026 के फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खुल गई है. 30 जनवरी तक सुधार का आखिरी मौका है. जानें कैसे बदलें अपना नाम, एग्जाम सेंटर और अन्य डिटेल्स.

याद रखें, गलत जानकारी होने पर आपका एडमिट कार्ड रुक सकता है या एडमिशन के वक्त परेशानी आ सकती है

CUET PG 2026: अगर आपने CUET PG 2026 के लिए आवेदन किया था और फॉर्म भरते समय कोई छोटी-मोटी गलती हो गई थी, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने के लिए 'करेक्शन विंडो' खोल दी है. यह आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका है.

कब तक कर सकते हैं सुधार?

NTA द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, सुधार की यह सुविधा 28 जनवरी यानी आज से 30 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी. ध्यान रहे कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने समय पर अपनी फीस जमा कर दी थी और फॉर्म सबमिट कर दिया था. 30 जनवरी के बाद किसी भी हालत में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी.

क्या-क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं?

NTA ने साफ कर दिया है कि आप अपनी पसंद के एग्जाम सेंटर (शहर), अपना नाम, माता-पिता का नाम, जेंडर, कैटेगरी और PwBD स्टेटस में बदलाव कर सकते हैं.

इन चीजों को बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे

  • अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • जन्मतिथि (Date of Birth)
  • स्थायी राज्य (State of Residence)

सुधार करने का आसान तरीका (Step-by-Step)

 फॉर्म में बदलाव के लिए क्या करें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं.
  • होमपेज पर 'CUET PG 2026 Correction Window' के लिंक पर क्लिक करें.
  • अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें.
  • अब आपको जो भी जानकारी बदलनी है, उसे एडिट करें और 'Save' बटन पर क्लिक करें.
  • बदलाव करने के बाद अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ेगी.

याद रखें, गलत जानकारी होने पर आपका एडमिट कार्ड रुक सकता है या एडमिशन के वक्त परेशानी आ सकती है. इसलिए फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें.

डायरेक्ट लिंक

आगे क्या होगा?

30 जनवरी को विंडो बंद होने के बाद NTA एडमिट कार्ड की तैयारी शुरू करेगा. परीक्षा से कुछ दिन पहले 'एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप' जारी की जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस शहर में है. इसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें एग्जाम की तारीख, शिफ्ट और सेंटर का पूरा पता दिया होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

