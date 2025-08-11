विज्ञापन

CMA inter june Result 2025 Declared: ICMAI ने जारी किया इंटर और फाइनल जून का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

ICMAI ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) के परिणाम घोषित हो चुका है. रिजल्ट का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव हो चुका है.

Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

CMA inter june Result 2025 Declared: ICMAI ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो चुका है. जो उम्मीदवार इंटर परीक्षा में पास हो चुके हैं वे फाइनल परीक्षा दे सकते हैं, और जो फाइनल परीक्षा में पास हो चुके हैं वे आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.उम्मीदवारों को ICMAI CMA जून 2025 परिणाम देखने के लिए अपने 17 अंकों के पंजीकरण नंबर का उपयोग करना होगा.

इतने प्रतिशत रहा CMA जून का रिजल्ट

सीएमए इंटर जून 2025 सत्र के दोनों ग्रुप में कुल 9,998 छात्र उपस्थित हुए थे इस परीक्षा में टोटल पास प्रतिशत 13.75% रहा है. अगर वेबसाइट खोलने में दिक्कत आ रही है तो परेशान न हों, क्योंकि वेबसाइट पर अधिक लोगों के होने के कारण ओपेन होने में थोड़ी समस्या आ सकती है, स्टूडेंट्स थोड़ा इंतजार करें. 

CMA inter june Result 2025: ऐसे करें चेक

  • आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।

  • होमपेज पर दिए गए लिंक सीएमए जून रिजल्ट 2025 पर क्लिक करें.

  • अब मांगी गई जानकारी को डालकर लॉगिन करें.

  • अब आप की स्क्रीन पर CMA जून सेशन 2025 का रिजल्ट आ जाएगा.

  • अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.

