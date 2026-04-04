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9 hours ago

CBSE Board Result 2026 : सीबीएसई (CBSE) के लाखों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों और मौजूदा ट्रेंड्स की मानें तो कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के मध्य तक घोषित किया जा सकता है. यह पिछली बार (13 मई) के मुकाबले काफी पहले है. बता दें इस बार रिजल्ट जल्दी आने की सबसे बड़ी वजह 'सेकंड बोर्ड एग्जाम' की शुरुआत है. सीबीएसई ने 10वीं के छात्रों को यह विकल्प दिया है कि वे मई 2026 में होने वाली दूसरी परीक्षा के जरिए अधिकतम तीन विषयों में अपना स्कोर सुधार सकें. इसको समय पर पूरा करने के लिए बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में तेजी ला रहा है.

परीक्षा के जरूरी आंकड़े

कुल स्टूडेंट्स : 43 लाख से अधिक (10वीं में 25 लाख, 12वीं में 18.5 लाख).

परीक्षा की ड्यूरेशन : 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त हो चुकी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल तक चलेंगी.

एग्जाम सेंटर : देशभर में 15,000 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई.

CBSE Board Result 2026 Date Updates

Apr 05, 2026 17:13 (IST)
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CBSE Board Results LIVE: पिछले साल का पास प्रतिशत क्या था?

साल    Class 10    Class 12

2025    93.66       88.39

2024    93.60%    87.98%

2023    93.12%    87.33%

2022    94.40%    92.71%

2021    99.04%    99.37%

2020    91.46%    88.78%

Apr 04, 2026 19:23 (IST)
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CBSE Board Result 2026 LIVE: CBSE ने इन स्टूडेंट्स के लिए दूसरे बोर्ड एग्जाम की लिमिट तय की

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) उन स्टूडेंट्स को दूसरे बोर्ड एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं देगा जो पहले बोर्ड एग्जाम में तीन या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में एब्सेंट रहते हैं. बोर्ड ने अनाउंस किया है कि जो स्टूडेंट्स फरवरी के अटेम्प्ट में तीन या उससे ज्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम मिस करेंगे, उन्हें दूसरे बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट में अपने स्कोर सुधारने का मौका नहीं मिलेगा. 

Apr 04, 2026 17:28 (IST)
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CBSE बोर्ड रिजल्ट 2026 LIVE: कंपार्टमेंट एग्जाम 15 मई से शेड्यूल

बोर्ड का मकसद जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करना है, क्योंकि क्लास 10 के दूसरे बोर्ड और कंपार्टमेंट एग्जाम 15 मई से शुरू होने वाले हैं. पहले फेज के रिजल्ट का समय पर पब्लिकेशन स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए पूरा समय देने के लिए जरूरी है.

स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक, क्लास 10 के रिजल्ट समय पर जारी करना खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स सब्जेक्ट चुनने और स्कूल ट्रांसफर जैसे जरूरी फैसले लेने के लिए उन पर निर्भर रहते हैं. इसी तरह, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, रिजल्ट की टाइमलाइन बहुत जरूरी है क्योंकि यह सीधे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन प्रोसेस पर असर डालती है.

हालांकि, बोर्ड ने अभी तक कोई ऑफिशियल तारीखें अनाउंस नहीं की हैं. बोर्ड अधिकारियों ने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को सलाह दी है कि वे रिजल्ट के अपडेट के लिए रेगुलर ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें.

Apr 04, 2026 17:26 (IST)
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CBSE Board Result 2026 Date Live Updates: SMS से CBSE क्लास 10 रिजल्ट 2026 कैसे करें चेक

अपने मोबाइल फोन पर मैसेज बॉक्स खोलें. यहां टाइप करें- CBSE10 <रोल नंबर> <स्कूल नंबर> <सेंटर नंबर> उदाहरण के तौर पर- CBSE10 0153749 12345 4569 मैसेज को 7738299899 पर भेजें

Apr 04, 2026 16:31 (IST)
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CBSE Board Result 2026 LIVE: CBSE क्लास 10 रिजल्ट 14 अप्रैल तक आने की उम्मीद, क्लास 12 रिजल्ट बाद में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE), क्लास 10 का रिजल्ट 14 अप्रैल के आसपास जारी कर सकता है, जबकि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा.

क्लास 12 की बोर्ड परीक्षाएं 10 अप्रैल को खत्म होने वाली हैं. कम समय को देखते हुए, मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करना और तुरंत रिजल्ट जारी करना प्रैक्टिकल नहीं माना जा रहा है. यही वजह है कि इस साल, क्लास 10 और 12 के रिजल्ट अलग-अलग फेज में जारी किए जाने की संभावना है.

Apr 04, 2026 16:26 (IST)
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CBSE Result Live Updates : कैसे चेक करें अपना स्कोर?

रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र इन आफिशियल वेबसाइट्स और ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं:

cbse.gov.in

results.nic.in

DigiLocker (डिजिलॉकर)

UMANG App (उमंग ऐप)

रिजल्ट देखने के लिए आपको अपना रोल नंबर, स्कूल कोड, एडमिट कार्ड आईडी और डेट ऑफ बर्थ तैयार रखनी होगी.

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