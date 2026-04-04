CBSE Board Result 2026 : सीबीएसई (CBSE) के लाखों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों और मौजूदा ट्रेंड्स की मानें तो कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के मध्य तक घोषित किया जा सकता है. यह पिछली बार (13 मई) के मुकाबले काफी पहले है. बता दें इस बार रिजल्ट जल्दी आने की सबसे बड़ी वजह 'सेकंड बोर्ड एग्जाम' की शुरुआत है. सीबीएसई ने 10वीं के छात्रों को यह विकल्प दिया है कि वे मई 2026 में होने वाली दूसरी परीक्षा के जरिए अधिकतम तीन विषयों में अपना स्कोर सुधार सकें. इसको समय पर पूरा करने के लिए बोर्ड रिजल्ट की तैयारी में तेजी ला रहा है.

परीक्षा के जरूरी आंकड़े

कुल स्टूडेंट्स : 43 लाख से अधिक (10वीं में 25 लाख, 12वीं में 18.5 लाख).

परीक्षा की ड्यूरेशन : 10वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को समाप्त हो चुकी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 10 अप्रैल तक चलेंगी.

एग्जाम सेंटर : देशभर में 15,000 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई.

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