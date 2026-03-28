BSEB 10th result date LIVE UPDATES 2026 : विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को देखें, तो बिहार बोर्ड मार्च के आखिरी सप्ताह में ही परिणाम जारी करता रहा है. साल 2025 में भी रिजल्ट 29 मार्च को घोषित किया गया था. सूत्रों की मानें तो 30 मार्च 2026 को दोपहर के बाद रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना है. हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड के आधिकारिक X हैंडल और वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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