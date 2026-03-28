विज्ञापन
WAR UPDATE

Bihar Board Result 2026: Blockchain Technology से जारी हो रहा है बिहार बोर्ड रिजल्ट, जानिए क्या है ये

What is Blockchain Technology : बिहार बोर्ड रिजल्ट 2026 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला बोर्ड बना. जानें क्या है यह तकनीक और कैसे यह आपकी मार्कशीट को बनाएगी सुरक्षित.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Board Result 2026: Blockchain Technology से जारी हो रहा है बिहार बोर्ड रिजल्ट, जानिए क्या है ये
एक आम छात्र या अभिभावक के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यह तकनीक क्या है और इससे आपके रिजल्ट पर क्या फर्क पड़ेगा?
Education Result

Bihar Board Result 2026 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 2026 के नतीजों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है. बिहार बोर्ड अब देश का पहला बोर्ड बन गया है जिसने अपनी परीक्षा प्रणाली और रिजल्ट मैनेजमेंट में 'ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी' (Blockchain Technology) को पूरी तरह से लागू कर दिया है. ऐसे में आइए समझते हैं क्या है ये टेक्नोलॉजी और इससे क्या पड़ेगा रिजल्ट पर असर..

What is Blockchain Technology - क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? 

ब्लॉकचेन को आप एक ऐसी 'डिजिटल डायरी' समझ सकते हैं, जिसमें एक बार कुछ लिख दिया जाए तो उसे न तो मिटाया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है. इसमें डेटा के छोटे-छोटे 'ब्लॉक्स' होते हैं जो एक-दूसरे से एक अटूट 'चेन' के जरिए जुड़े होते हैं.

बिहार बोर्ड को इससे क्या फायदा हुआ?

जालसाजी पर लगाम - Tamper-Proof

अब कोई भी व्यक्ति आपकी मार्कशीट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता. अगर कोई फर्जी मार्कशीट बनाने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेगा.

तुरंत वेरिफिकेशन - Instant Verification

पहले कॉलेज एडमिशन या नौकरी के समय मार्कशीट की जांच में महीनों लग जाते थे. अब केवल एक QR Code स्कैन करके दुनिया के किसी भी कोने से आपकी डिग्री की असलियत जांची जा सकती है.

डेटा रहेगा सेफ - Data Safety

ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत (Decentralized) होती है, जिसका मतलब है कि सारा डेटा एक जगह नहीं बल्कि कई सर्वरों पर सुरक्षित रहता है. इससे हैकिंग का खतरा लगभग शून्य हो जाता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Board Result 2026, BSEB Blockchain Technology
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com