बिहार के जिस स्कूल में मां हैं प्रिंसिपल, उसी स्कूल से पढ़ कृष्णा ने दसवीं के टॉपर्स में बनाई जगह

बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है. इस बार बिहार की टॉप‑10 लिस्ट में गोपालगंज जिले के कृष्णा गुप्ता का नाम शामिल है. कृष्णा गुप्ता गोपालगंज के विजयीपुर प्रखंड के मुसहरी गांव के रहने वाले हैं. अपनी शानदार सफलता के चलते उन्होंने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे बिहार में अपनी पहचान बनाई है. रिजल्ट के बाद उनके गांव और जिले में खुशी का माहौल है.

शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र से आते हैं कृष्णा

कृष्णा गुप्ता सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के गृह प्रखंड के निवासी हैं. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भोरे विधानसभा सीट से जदयू के विधायक हैं. विजयीपुर प्रखंड का मुसहरी गांव भोरे विधानसभा क्षेत्र में ही आता है. ऐसे में शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र से टॉपर निकलने को लेकर भी चर्चा हो रही है.

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482 अंक लाकर बने जिला टॉपर

जानकारी के मुताबिक कृष्णा गुप्ता को मैट्रिक परीक्षा में कुल 482 अंक मिले हैं और वे बिहार की टॉप‑10 सूची में शामिल हुए हैं. लिस्ट में उनका सीरियल नंबर 104 है. 96 प्रतिशत अंक हासिल कर उन्होंने गोपालगंज जिले में पहला स्थान हासिल किया है. इस प्रदर्शन के चलते कृष्णा जिले के टॉपर भी बन गए हैं.

मां सरकारी शिक्षिका, पिता करते हैं गार्ड की नौकरी

कृष्णा गुप्ता की मां का नाम कुमारी रीना है, जो एक सरकारी शिक्षिका हैं. वर्तमान में वे मांझागढ़ प्रखंड के धरमपरसा हाई स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, कृष्णा के पिता सुधीर गुप्ता गार्ड का काम करते हैं. साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले कृष्णा की सफलता को लोग प्रेरणादायक मान रहे हैं.

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मां को दिया सफलता का श्रेय

छात्र कृष्णा गुप्ता ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया है. कृष्णा ने बताया कि वह मांझागढ़ में अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई करता था और वहीं से स्कूल जाता था. मां ने पढ़ाई को लेकर हमेशा अनुशासन बनाए रखा और सही मार्गदर्शन दिया. उसी का नतीजा है कि आज वह इस मुकाम तक पहुंच सका.

सोशल मीडिया से दूरी बनाई, यूट्यूब से पढ़ाई की मदद

कृष्णा ने बताया कि वह शुरू से ही सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रहा. जब किसी विषय या सवाल को लेकर उसे डाउट होता था, तो वह यूट्यूब पर वीडियो देखकर उसे क्लियर करता था. हालांकि, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह कभी एक्टिव नहीं रहा. उसका मानना है कि फोकस बनाए रखना उसकी सफलता की बड़ी वजह रहा.

इंजीनियर बनने का सपना, जिले में खुशी का माहौल

कृष्णा गुप्ता आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है. वह एक सफल और कुशल इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है. उसकी इस उपलब्धि से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे जिले के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. लोग कृष्णा की मेहनत और लगन की सराहना कर रहे हैं.

जिले के अन्य टॉपर भी सूची में शामिल

कृष्णा गुप्ता जहां जिले के टॉपर बने हैं, वहीं जिले की तीन छात्राएं भी जिला टॉपर की सूची में शामिल हैं. इसके अलावा एक अन्य छात्र का नाम भी जिला टॉपर लिस्ट में दर्ज है। सभी छात्रों के प्रदर्शन को जिले के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है.

जिले के टॉपर