WPSC SI 2018: सब-इंस्पेक्टर प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम जारी, यहां करें चेक

नोटिफिकेशन में लिखा है, "उन मामलों में टाई-ब्रेक के लिए जहां एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किए गए हैं, एक व्यक्ति को व्यक्तित्व परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करने की अनुमति है. यदि टाई अभी भी कायम है, तो उम्र में एक उम्मीदवार को पूर्वता की अनुमति दी गई है. "

WBSPC SI Result 20218: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbpsc.gov.in. पर जाएं.

स्टेप 2- " What's New" सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3- फिर "RESULT OF ALL 3024 CANDIDATES (QUALIFIED FOR INTERVIEW)FOR RECTT. TO THE POST OF SUBORDINATE FOOD & SUPPLIES SERVICE, GRADE-III, UNDER FOOD & SUPPLIES DEPARTMENT, GOVT. OF WEST BENGAL, 2018 (ADVERTISEMENT NO. 26/2018" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें)