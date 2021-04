WBPSC Result 2021: रिजल्ट हुए जारी, जानें- कैसे कर सकेंगे चेक

WBPSC Result 2021: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने फायर ऑपरेटर पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिया है. पास हुए उम्मीदवारों को फायर ऑपरेटर पदों के लिए अगले व्यक्तित्व टेस्ट दौर के लिए उपस्थित होना होगा। ऐसे सभी उम्मीदवार जो फायर ऑपरेटर पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, वे अपना परिणाम पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट-pscwbapplication.in पर उपलब्ध देख सकते हैं.

आयोग ने फायर ऑपरेटर पदों के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को भी जारी किया है. उम्मीदवार अपने derails के निशान और आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अपनी OMR उत्तर पुस्तिका पूर्वावलोकन की जाँच कर सकते हैं. अपनी ओएमआर उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए, उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करनी होगी, जिसमें आधिकारिक वेबसाइट पर नामांकन संख्या और जन्म तिथि शामिल है.

WBPSC Result 2021 for Interview round for Fire Operator Post: कैसे करें डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pscwbapplication.in. पर जाएं.

स्टेप 1- "DETAILED RESULT OF 5376 CANDIDATES QUALIFIED FOR PERSONALITY TEST IN CONNECTION WITH RECRUITMENT TO THE POST OF FIRE OPERATOR UNDER THE DEPARTMENT OF FIRE AND EMERGENCY SERVICE" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 1- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 2- रिजल्ट आपके सामने होगा.

स्टेप 3- इसे डाउनलोड कर लें.

स्टेप 4- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां करें क्लिक)