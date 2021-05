OSSSC: नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए जारी हुए परिणाम, जानें- कैसे देखे स्कोर

OSSSC Nursing Officer Result 2021: ओडिशा सब-ऑर्डिनेट कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नर्सिंग अधिकारी पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे osssc.gov.in पर जा सकते हैं और परिणाम की जांच कर सकते हैं. लिखित परीक्षा 7 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी.

“इन लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में क्वालीफाई किया है. उम्मीदवार अपनी यूजर ID और पासवर्ड के साथ वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना परिणाम देख सकते हैं.

OSSSC Nursing Officer Result 2021: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट osssc.gov.in. पर जाएं.

स्टेप 2- Notification No. IIE-48/2021-493(C)/OSSSC date 07.05.2021 ----- Publication of Provisional results for recruitment to the District Cadre posts of Nursing Officer" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 4- रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 5- रिजल्ट डाउनलोड करें लें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें.)