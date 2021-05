OPSC Medical Officer exam results 2021: जारी हुआ परिणाम, जानें- कैसे करना है आवेदन

OPSC Medical Officer exam results 2021: ओडिशा लोक सेवा आयोग (OPSC) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत ओडिशा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के ग्रुप A (जूनियर ब्रांच) में मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट सर्जन) की भर्ती के लिए परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है.

अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवार की एक लिस्ट OPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. संयुक्त रूप से तय की गई मेरिट के क्रम में कुल 786 उम्मीदवारों का चयन किया गया है जो उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत अंकों और कंप्यूटर-आधारित भर्ती परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है. करियर मूल्यांकन को 30% वेटेज दिया गया है और 70% वेटेज CBRE को दिया गया है. भर्ती नियम के नियम और शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी.

OPSC Medical Officer exam results 2021: जानें- कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2- " hyperlink Recommendation Notice-Recruitment to the Post of Medical Officers(Asst. Surgeon) (Advt. No. 09 of 2020-21)" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 4- रिजल्ट आपके सामने होगा.

स्टेप 5- रिजल्ट डाउनलोड कर लें.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)