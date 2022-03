NIOS Class 10, 12 Public Exam 2022: 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी, डाउनलोड के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

डेट शीट के लिए इस लिंक पर क्लिक करें (NIOS Class 10, 12 Public Exam 2022 Date Sheet Link)

आपको बता दें कि हॉल इंटिमेशन-कम-हॉल टिकट भी जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार एनआईओएस अप्रैल परीक्षा 2022 हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट- nios.ac.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं. यह परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सीबीएसई से संबद्ध सरकारी / निजी स्कूलों या एनआईओएस के मान्यता प्राप्त संस्थान (अध्ययन केंद्र) सहित राज्य बोर्डों में आयोजित की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें डेटशीट (NIOS Class 10, 12 Public Exam 2022 Date Sheet)

1.आधिकारिक वेबसाइट - nios.ac.in और sdmis.nios.ac.in पर जाएं

2.होमपेज पर The Date Sheet For Public Examination (Theory) of NIOS for April-2022 for Secondary and Senior Secondary Course All India & Overseas लिंक पर क्लिक करें

3.स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखाई देगा

4.इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें

एनआईओएस ने कहा कि परीक्षा की अंतिम तिथि के 6 सप्ताह बाद उसका परिणाम घोषित होने की संभावना है. बोर्ड परीक्षा पास करने वालों को मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन-कम-ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करेगा.

एनआईओएस कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की पब्लिक परीक्षा अप्रैल/मई 2022 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 जनवरी, 2022 को शुरू की गई थी. जिन उम्मीदवारों ने अक्टूबर/नवंबर 2022 की पब्लिक परीक्षा में पंजीकरण किया था या उपस्थित हुए थे, वे भी एनआईओएस अप्रैल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. एनआईओएस साल में दो बार अप्रैल-मई और अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पब्लिक परीक्षा आयोजित करता है.