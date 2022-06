Kerala Plus Two Result 2022 Declared: 4 लाख छात्रों के लिए आज केरल 12वीं का रिजल्ट घोषित

Kerala Plus Two Result 2022 Declared: केरल बोर्ड ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज, 21 जून 2022 को जारी कर दिया है. कक्षा 12वीं डीएचएसई रिजल्ट 2022 (Class 12 DHSE result 2022) की घोषणा आज सुबह 11 बजे की गई. उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Secondary Education) ने मंगलवार को केरल प्लस टू परिणाम 2022 घोषित किया है. कक्षा 12वीं डीएचएसई परिणाम 2022 लगभग चार लाख छात्रों के लिए सुबह 11 बजे घोषित किया गया है. डीएचएसई केरल रिजल्ट 2022 (DHSE kerala result 2022) लिंक इन वेबसाइटों keralaresults.nic.in, dhsekerala.gov.in, results.kite.kerala.gov.in, kerala.gov.in and prd.kerala.gov.in. पर एक्टिवेट है. बता दें कि केरल बोर्ड की 12वीं की पीरक्षा 30 मार्च से 22 अप्रैल के बीच हुई थी.