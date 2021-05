IBPS RRB PO, Clerk 2021: कभी भी जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, जानें- कैसे भरना है फॉर्म

प्रीलिमनरी एग्जामिनेशन

आपको बता दें, ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल I की परीक्षा 1 , 7, 8. 14 और 21 अगस्त को आयोजित की जाएगी.

सिंगल एग्जामिनेशन

ऑफिसर स्केल- परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर से किया जाएगा.

ऑफिस असिस्टेंट- परीक्षा का आयोजन 3 अक्टूबर 2021 से किया जाएगा.

पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में होगी. प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही पंजीकरण होगा.

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. जिसके बाद फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा.



IBPS RRB PO/Clerk 2021: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2- "CRP for RRBs" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- "CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- RRBs OFFICERS (Scale-I, II and III)" or "CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR CRP- RRBs- OFFICE ASSISTANT (Multipurpose)" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- अब "CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 5- प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बन जाएगा.

स्टेप 6- अब मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 7- "SAVE AND NEXT" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 8- इसके बाद "FINAL SUBMIT" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 9- आवेदन जमा करने के बाद, एक भुगतान गेटवे खुलेगा.

स्टेप 10 - अब भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें.