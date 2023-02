GATE 2023 Exam: गेट परीक्षा में जाने से पहले पढ़ें गाइडलाइंस, नहीं तो परीक्षा से हो जाएंगे बाहर 

CUET UG 2023: सीयूईटी यूजी रजिस्ट्रेशन इस दिन से होंगे शुरू, ऐसे भरें फॉर्म

गेट 2023 जरूरी गाइडलाइंस

1.जो लोग GATE 2023 के लिए उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचना होगा.

2.गेट एडमिट कार्ड के साथ ही वैध आईडी प्रूफ के साथ जाएं. जिनके पास वैध सरकारी आईडी नहीं होगा, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

3.छात्रों को अपना हैंड सैनिटाइजर और पानी की बोतल साथ लेकर जाना होगा.

4.परीक्षा हॉल के अंदर मास्क पहनना जरूरी है.

5.GATE 2023 परीक्षा हॉल में चार्ट, टेबल, पेपर, किताबें और शीट को लेकर न जाएं.

6.परीक्षा केंद्र पर ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्टवॉच, या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने की सख्त मनाही है.

7.गेट परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी कलम और पेंसिल लेकर जाएं.

