DSSSB Tier 1 Answer key 2021: आंसर की जारी, जानें- कब तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टोरकीपर, फायर ऑपरेटर (केवल पुरुष के लिए), स्टोरकीपर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर और पशु चिकित्सा पशुधन निरीक्षक के पद के लिए आंसर की जारी कर दी है.

परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जा सकते हैं और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं. अगर किसी उम्मीदवार को ऑब्जेक्शन हैं वह उम्मीदवार 29 अप्रैल से ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए लिंक 29 अप्रैल से 3 मई, 2021 तक उपलब्ध होगा. परीक्षा 19 अप्रैल, 20, 22 और 23, 2021 के लिए निर्धारित की गई थी.

DSSSB Tier 1 Answer key 2021: कैसे करें चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in. पर जाएं.

स्टेप 2- “DRAFT ANSWER KEYS FOR FILING OBJECTIONS IF ANY IN R/O ONLINE COMPUTER BASED EXAMINATION HELD ON 19, 20,22, 23 APRIL FOR VARIOUS POSTCODES" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालें.

स्टेप 4- आंसर की आपके सामने होगी.

स्टेप 5- अब इसे डाउनलोड करें.

स्टेप 6-- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट ऑंसर की डाउनलोड करने के लिए यहां करें क्लिक)