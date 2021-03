Bihar CHO Result 2021: रिजल्ट जारी, जानें- कैसे कर सकेंगे चेक

परीक्षा 27 फरवरी, 2021 को आयोजित की गई थी. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन दौर के लिए दिखाई देंगे, जो 16 मार्च, 17, 18 और 19, 2021 को निर्धारित है.

चयनित होने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बिहार (NHM बिहार) के लिए CHO अधिकारियों के रूप में काम पर रखा जाएगा. बिहार सीएचओ रिजल्ट 2021 के अनुसार कुल 1032 चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) राउंड के लिए उपस्थित होना होगा. डीवी राउंड 16, 17, 18 और 19, 2021 को आयोजित किया जाना है.

Bihar CHO Result: कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org. पर जाएं.

स्टेप 2- होमपेज पर, "न्यू वेकेंसी / एडवर्टाइजमेंट" के तहत लिंक पर क्लिक करें - Instructions महत्वपूर्ण सूचना, निर्देश और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर क्लिक करें.

स्टेप 3- ‘List of Candidates for Document Verification Against Adv no - 02/2021', लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4 -इसे भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें.

(डायरेक्ट रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें)