Bihar CHO Result 2021: रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

Bihar CHO Result 2021: राज्य स्वास्थ्य सोसायटी बिहार (SHSB) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बिहार (NHM बिहार) के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) का परिणाम जारी किया है.

जो उम्मीदवार ,27 फरवरी 2021 को बिहार CHO परीक्षा में उपस्थित हुए थे, SHSB की आधिकारिक वेबसाइट यानी Statehealthsocietybihar.org से राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं.

बिहार CHO रिजल्ट लिंक नीचे दिया गया है. उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे SHSB CHO परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं.

दस्तावेज़ सत्यापन (DV) या काउंसलिंग के लिए कुल 1032 उम्मीदवारों का चयन किया जाता है. बिहार CHO काउंसलिंग 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च 2021 को SIHFW पटना -14 में दो शिफ्ट में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार सुबह की शिफ्ट में उपस्थित हो रहे हैं, उन्हें सुबह 09:30 बजे और दोपहर की शिफ्ट में 1:30 बजे पंजीकरण करना चाहिए.

उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों, इग्नू फॉर्म और निश्चित बॉन्ड को केंद्र में रखना चाहिए. वे नीचे दिए गए PDF के माध्यम से बिहार CHO DV क बारे में नसभी महत्वपूर्ण जानकारी की जांच कर सकते हैं.

Bihar CHO Result 2021: कैसे देखना है रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट -statehealthsocietybihar.org पर जाएं.

स्टेप 2- रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- List of Candidates for Document Verification Against Adv no - 02/2021' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- रिजल्ट आपके सामने होगा.

स्टेप 6- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें. (डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)