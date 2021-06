APSC PNRD AE Result 2020-21: रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें असिस्टेंट इंजीनियर सिलेक्शन लिस्ट

APSC PNRD AE Result 2020-21: असम लोक सेवा आयोग (APSC) ने PNRD के लिए असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार, 6 दिसंबर 2020 को APSC AE परीक्षा में उपस्थित हुए थे, APSC की आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in से APSC परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं.

APSC AE Result 2020: कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट apsc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- ‘Screening test (OMR based) for the post of Assistant Engineer (Civil) under Panchayat & Rural Development Department (Advt. No. 03/2020 Dtd. 24/06/2020' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- 'APSC AE Result PDF' रिजल्ट आपके सामने होगा.

स्टेप 4- अब इसे डाउनलोड कर लें.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट लेना न भूलें.

APSC ने विज्ञापन संख्या 03/2020 Dd 24/06/2020) के तहत पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग (PNRD) के तहत (सिविल) के 577 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. (यहां डायरेक्ट चेक करें रिजल्ट)