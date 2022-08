राकेश झुनझुनवाला के पास थे 31,000 करोड़ के शेयर, इन कंपनियों में सबसे ज़्यादा किया था निवेश

भारत के वॉरेन बफे कहे जाने वाले झुनझुनवाला ने कई बड़े बिजनेस और स्टार्टअप कंपनियों में निवेश कर रखा था. वो कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी थे. घरेलू शेयर बाजार में वो सबसे प्रभावी शख्सियत थे. उनके फॉलोअर्स में रिटेल निवेशकों की भी बड़ी संख्या थी. फोर्ब्स के अनुसार, झुनझुनवाला की नेटवर्थ 5.8 अरब डॉलर थी. फोर्ब्स की 2021 की सूची के अनुसार, वह भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे.

कहां कितना था उनका निवेश

Bloomberg के आंकड़ों के मुताबिक, राकेश झुनझुवाला और उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के लिए जूलरी की रिटेलर कंपनी Titan Co. का शेयर सबसे ज्यादा फायदे वाला निवेश था. उनके पोर्टफोलियो में एक तिहाई शेयर इसी कंपनी के थे, जो उनका सबसे बड़ा निवेश था.

मार्केट वैल्यू के लिहाज से उनके बड़े निवेशकों में सबसे बड़ा नाम Star Health & Allied Insurance Co., फुटवेयर कंपनी Metro Brands Ltd. और ऑटो कंपनी Tata Motors Ltd. थीं. झुनझुनवाला के पास Star Health, IT firm Aptech Ltd. और Nazara Technologies Ltd. में उनकी 10% से ज्यादा हिस्सेदारी थी.

उनके पोर्टफोलियो में स्टार हेल्थ, टाइटन, रैलिस इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन होटल्स कंपनी, एग्रो टेक फूड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज और टाटा मोटर्स शामिल हैं. उनका तीन दर्जन से ज्यादा कंपनियों में निवेश था.

अकेले टाइटन में ही उनकी 5.05 प्रतिशत हिस्सेदारी का मूल्य 11,000 करोड़ रुपये है. उनकी सबसे अधिक 23.37 प्रतिशत हिस्सेदारी एप्टेक लि. में है. वह हंगामा मीडिया और एप्टेक के चेयरमैन थे. स्टार हेल्थ एंड अलायड इंश्योरेंस कंपनी में उनकी 17.49 प्रतिशत, मेट्रो ब्रांड्स में 14.43 प्रतिशत, एनसीसी लि. में 2.62 प्रतिशत और नजारा टेक्नोलॉजीज में 10.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

