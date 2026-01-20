जाकिर खान की बिगड़ी तबीयत, अब इतने साल तक नहीं करेंगे कॉमेडी, बोले- सेहत पर ध्यान दूंगा

मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान की कॉमेडी का हर कोई दिवाना रहा है. फैंस उनकी कॉमेडी को देखने के लिए अच्छे-खासे पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन जाकिर खान ने अपने फैंस को चौंकाने वाला ऐलान किया है.जिसके जानने के बाद उनके फैंस निराश हो सकते हैं. उन्होंने कहा है कि वे कॉमेडी से लंबा ब्रेक ले रहे हैं, जो 2028-29 या यहां तक कि 2030 तक चल सकता है. यह फैसला उन्होंने हैदराबाद में अपने 'पापा यार' टूर के दौरान एक लाइव शो में लिया, जहां उन्होंने हेल्थ और पर्सनल वजहों का हवाला दिया.

क्यों विया कॉमेडी से ब्रेक

जाकिर खान ने स्टेज पर भावुक होकर फैंस से कहा, "मैं अब लंबा-लंबा ब्रेक ले रहा हूं. शायद 2028-29 तक, या फिर 2030 तक भी. यह तीन, चार या पांच साल का ब्रेक होगा, ताकि मैं अपनी सेहत का ख्याल रख सकूं और कुछ पर्सनल चीजें सुलझा सकूं." उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से लगातार टूरिंग, सुबह-सुबह की फ्लाइट्स, नींद की कमी और अनियमित खान-पान ने उनकी तबीयत पर बहुत असर डाला है. वे पिछले एक साल से बीमार चल रहे थे, लेकिन स्टेज के प्रति लगाव के कारण शो करते रहे. अब डॉक्टरों की सलाह और अपनी हालत देखकर उन्होंने यह कदम उठाया है.

क्या बोले जाकिर खान

जाकिर का 'पापा यार' टूर अभी चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जून 2026 तक के बचे हुए शो ही उनके इस दौर के आखिरी परफॉर्मेंस होंगे. इसके बाद वे कोई नया टूर या शो नहीं प्लान कर रहे. उन्होंने फैंस से कहा कि बचे हुए शो में जरूर आएं, क्योंकि ये उनके लिए एक तरह का जश्न होगा. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और फैंस उन्हें सपोर्ट करते हुए गुड हेल्थ की दुआएं दे रहे हैं.

मदिसन स्क्वेयर गार्डन में जाकिर का शो

जाकिर खान पिछले कई सालों से भारतीय कॉमेडी सीन के सबसे बड़े नामों में से एक हैं. उनकी स्पेशल्स जैसे 'हैदराबाद' और 'काका' ने लाखों लोगों को हंसाया है. मदिसन स्क्वेयर गार्डन में शो करने वाले पहले हिंदी कॉमेडियन होने का गौरव भी उनके नाम है. लेकिन अब वे कहते हैं कि सेहत सबसे पहले है, और बिना ठीक हुए आगे बढ़ना सही नहीं. फैंस के लिए यह खबर दुखद है, लेकिन जाकिर की ईमानदारी और हिम्मत की तारीफ हो रही है.