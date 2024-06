KGF स्टार यश ने कल्कि की तारीफ में कह दी ऐसी बात कि फिल्म देखने को मजबूर हो जाएंगे आप

रिलीज के बाद से 'कल्कि 2898 एडी' को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. उनके अलावा यह फिल्म कई सुपरस्टार्स के दिलों में भी जगह बनाने में कामयाब रही है. कई सितारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के लिए अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं. किसी पैन-इंडियन सुपरस्टार का लीग में शामिल होना एक बड़ी हैरानी की बात है. रॉकिंग स्टार यश ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए अपना प्यार जाहिर किया. यश के सपोर्ट ने 'कल्कि 2898 एडी' को लेकर उम्मीदें और बढ़ा दी हैं. भारत में बनी फिल्मों के सपोर्ट के लिए जाने जाने वाले, इस फिल्म के लिए उनकी तारीफ 'कल्कि 2898 एडी' के मेकर्स के साहस और विजन के अनुरूप है.

यश ने अपने एक्स हैंडल पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया और लिखा, "एक हैरान कर देने वाला सीन बनाने के लिए #कल्कि2898AD टीम को बधाई! यह फिल्म ज्यादा क्रिएटिल स्टोरी टेलिंग के लिए रास्ते मजबूत करती है. @nagashwin7 और @VyjayanthiFilms, आपकी दूरदर्शिता और साहस कई लोगों को बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा. डार्लिंग #प्रभास, @श्रीबच्चन सर, कामल हासन सर, और @दीपिकापादुकोण और कुछ जबरदस्त कैमियो को एक साथ देखना एक कमाल का एक्सपीरियंस है. इस फिल्म को एक साथ लाने में शामिल सभी लोगों को बधाई - यह असल में स्क्रीन को रोशन करती है!

