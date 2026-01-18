विज्ञापन

कौन है यश चोपड़ा की बहू? कभी लगे थे घर तोड़ने के आरोप, मिला दूसरी बीवी का टैग लेकिन एक्ट्रेस ने नहीं मानी हार

फिल्मी परिवार में फैन्स की हमेशा से दिलचस्पी रहती है. बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको यश चोपड़ा की बड़ी बहू से मिलवाने जा रहे हैं.

Read Time: 4 mins
Share
कौन है यश चोपड़ा की बहू? कभी लगे थे घर तोड़ने के आरोप, मिला दूसरी बीवी का टैग लेकिन एक्ट्रेस ने नहीं मानी हार
यश चोपड़ा की बड़ी बहू कौन हैं?
Social Media
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के नामी परिवारों की बात की जाए तो कपूर, बच्चन, चोपड़ा, जौहर कुछ ऐसे नाम हैं जो खासे पॉपुलर हैं. इन्होंने फिल्मी दुनिया में लंबे समय से काम किया है और इनके परिवार के सदस्य आज भी किसी ना किसी तरह फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं. परिवार के सदस्यों की बात करें तो कपूर, बच्चन परिवार के परिवार के तो आप ज्यादातर लोगों को पहचानते होंगे. इनका फैमिली ट्री भी बखूबी याद होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिलसिला, कभी कभी, दाग जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले यश चोपड़ा की बहू कौन है? जी हैं यश राज फिल्म्स की शुरुआत करने वाले, फिल्म इंडस्ट्री के इस प्रेस्टीजियस बैनर की बहू कौन है? 

कौन है यश चोपड़ा की बहू?

अगर आप यश चोपड़ा की बहू का नाम सुनकर कनफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर ये हस्ती हैं कौन तो बता देंते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. इन्होंने शाहरुख, आमिर, अमिताभ, सलमान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है. इनका नाम रानी मुखर्जी है. जी हां यश चोपड़ा की बड़ी बहू रानी मुखर्जी हैं. दरअसल रानी मुखर्जी, यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा की पत्नी हैं.

This may contain: an old man wearing sunglasses and a white hat sitting on a bench in front of yellow flowers

आदित्य और रानी की कैसे हुई जान-पहचान?

रानी मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में फिल्म बियेर फूल से की थी. उसी साल, उन्होंने अशोक गायकवाड़ की फिल्म राजा की आएगी बारात में माला का रोल भी निभाया था. खबरों के मुताबिक यह वही फिल्म थी जिसने आदित्य चोपड़ा को इम्प्रेस किया. आदित्य, रानी के काम से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने ही कुछ कुछ होता है (1998) कि लिए करण को रानी का नाम सजेस्ट किया था. इसमें उन्होंने टीना का रोल निभाया था. तभी से आदित्य चोपड़ा और उनके परिवार के साथ उनकी दोस्ती शुरू हुई.

दोस्ती के बावजूद चोपड़ा परिवार ने उन्हें 2002 की फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे तक कभी कास्ट नहीं किया. इस समय तक आदित्य अपनी बचपन की दोस्त पायल खन्ना के साथ शादीशुदा थे और रानी का नाम भी अक्सर उनके को-स्टार्स के साथ जोड़ा जाता था. उनका प्रोफेशनल रिश्ता साथिया (2002), हम तुम (2004), वीर जारा (2004), बंटी और बबली (2005), ता रा रम पम (2007), लागा चुनरी में दाग (2007), थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक (2008) और दिल बोले हडिप्पा (2009) जैसी फिल्मों के साथ आगे बढ़ा. हालांकि दिल बोले हडिप्पा के बाद उनका साथ काम करना बंद हो गया. यह वही साल था जब आदित्य चोपड़ा ने अपनी पत्नी को तलाक दिया था.

रानी पर लगे रिश्ता तोड़ने इल्जाम

कई लोगों ने रानी मुखर्जी को पायल खन्ना से आदित्य चोपड़ा के तलाक के पीछे की वजह बताया. हालांकि एक्ट्रेस ने उनके साथ "रोमांटिक रिलेशन" से इनकार किया. 2011 के एक इंटरव्यू में, रानी, ​​जिनके बारे में अफवाह थी कि वह आदित्य चोपड़ा को डेट कर रही हैं, ने स्टार न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "वह एक दोस्त हैं. वह एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ मैंने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है. मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूं. हमारा कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है."

This may contain: a close up of a person wearing a nose ring

चोपड़ा परिवार के साथ इतनी सारी फिल्में करने की वजह पूछे जाने पर, एक्ट्रेस ने कहा, "मैं उनके साथ और फिल्में करना चाहती हूं क्योंकि वे जिस तरह से फिल्में बनाते हैं, वह बहुत शानदार है. फिलहाल वे मुझे कास्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं, पहले जब मेरी फिल्में चल रही थीं, तो उन्होंने मुझे कई फिल्मों के लिए साइन किया था. आदि उन स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं."

2014 में हुई रानी और आदित्य की शादी

हालांकि तीन साल बाद, 2014 में, रानी ने डायरेक्टर-प्रोड्यूसर से शादी कर ली. शादी के बाद, आदित्य चोपड़ा के साथ उनके रिलेशनशिप की अफवाहें फिर से सुर्खियों में आने लगीं, और कई लोग उन्हें 'घर तोड़ने वाली' कहने लगे. हालांकि, रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में अपना बचाव किया और कहा, "मैंने उन्हें तभी डेट करना शुरू किया जब उनका तलाक हो चुका था और वह मेरे प्रोड्यूसर नहीं थे. मैंने उन्हें तब डेट करना शुरू किया जब मैं उनके साथ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि अपने प्रोड्यूसर को डेट करना मेरे बस की बात नहीं थी."

Story Pin image

आदित्य चोपड़ा से शादी के बाद, वह अपनी फिल्म मर्दानी के साथ YRF की हीरोइन के तौर पर वापस आईं. यह फिल्म प्रोड्यूसर के साथ उनकी सीक्रेट शादी के सिर्फ चार महीने बाद रिलीज हुई थी. बहुत जल्द रानी इसी फिल्म की तीसरी किश्त यानी कि मर्दानी-3 में नजर आने वाली हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yash Chopra, Yash Chopra Son, Yash Chopra Movies, Yash Chopra Films, Yash Chopra Daughter In Law
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com