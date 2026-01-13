शाहिद कपूर की ओ रोमियो में नजर आएंगे अक्षय कुमार? पढ़ें पूरी डिटेल

विशाल भारद्वाज की नई फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर रिलीज होते ही दर्शकों में खलबली मचा दी है. शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी और फरीदा जलाल जैसे कलाकारों वाली इस फिल्म में नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी अहम भूमिकाओं में हैं. टीजर में शाहिद कपूर का गहरा, खतरनाक और इंटेंस अंदाज देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन वीक में सिनेमाघरों में आएगी, जो एक रिवेंज रोमांस ड्रामा है और असली घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है.

अक्षय कुमार आएंगे नजर?

फिल्म के IMDb पेज पर सुपरस्टार अक्षय कुमार का नाम 'स्पेशल अपीयरेंस' के तौर पर दिख रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो गईं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रणदीप हुड्डा के पर्सनल कारणों से बाहर होने के बाद अक्षय कुमार ने फिल्म में विलेन की भूमिका निभाई है. लेकिन ये सारी बातें गलत हैं. एक विश्वसनीय सूत्र ने अंग्रेजी वेबसाइट हिंदूस्तान टाइम्स को पुष्टि की है कि अक्षय कुमार 'ओ रोमियो' का हिस्सा नहीं हैं, किसी भी भूमिका में नहीं. यह सिर्फ IMDb पर गलत एंट्री या अफवाह की वजह से हुआ है.

किस पर आधारित होगी ओ रोमियो

फिल्म के टीजर ने बॉलीवुड के पुराने आइकॉनिक सीन को नए तरीके से दिखाया है, जो दर्शकों को और उत्सुक कर रहा है. यह विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की चौथी फिल्म है, जिनकी पिछली फिल्में जैसे 'कमीनें', 'हैदर' और 'रंगून' काफी सराही गईं. प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के बैनर तले बनी यह फिल्म 1980-90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित है, जिसमें प्यार, बदला और गैंगवार की कहानी है.

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट

अक्षय कुमार की बात करें तो वे 2026 में काफी व्यस्त रहेंगे. उनकी फिल्में 'वेलकम टू द जंगल', 'हैवान' और 'भूत बंगला' रिलीज होने वाली हैं. 'ओ रोमियो' के फैंस अब बस इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म थिएटर्स में कैसा धमाल मचाती है. कुल मिलाकर, अफवाहों के बीच फिल्म का असली जादू टीजर में ही दिख रहा है, और रिलीज तक का इंतजार और रोमांचक हो गया है.