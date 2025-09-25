21 नवंबर को सिनेमाघरों में आ रही है 146 करोड़ी फिल्म, रिलीज से 58 दिन पहले आया फाइनल ट्रेलर

ओज की धरती, जादू और अमर दोस्ती के फैंस के लिए इंतजार अब खत्म हो गया है! यूनिवर्सल पिक्चर्स इंडिया (वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी द्वारा वितरित) ने "विकेड: फॉर गुड" का अंतिम ट्रेलर आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. ट्रेलर में शानदार दृश्य, ऊंचे दांव वाला ड्रामा और वे संगीत क्षण शामिल हैं, जो हर प्रशंसक को रोमांचित कर देंगे. “कुडन्ट बी हैपियर” की गूंज से लेकर “नो गुड डीड गोज़ अनपनिश्ड” की भावुक पुकार तक, हर फ्रेम ओज की धरती में एक गहरा जादुई और इमोशनल सफर को दर्शाता है, जो इस कहानी के दिल से जुड़ा हुआ है.

इस फिल्म में एल्फ़ाबा, जिसे अब ‘विकिड विच ऑफ द वेस्ट' के नाम से जाना जाता है, ओज के जादुई जंगलों में छिपी हुई है. वहीं ग्लिंडा, एमराल्ड सिटी में एक चमकदार सार्वजनिक हस्ती बन चुकी है. प्रसिद्धि, प्रभाव और एक संभाली हुई छवि के साथ. लेकिन जब हालात बिगड़ जाते हैं और एक गुस्साई भीड़ एल्फ़ाबा के जीवन को खतरे में डाल देती है. चिल्लाते हुए, “विकिड विच ऑफ द वेस्ट की ब्रूम लाओ!” — तो दोनों महिलाओं को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है. इस अशांत समय में, ग्लिंडा एक शक्तिशाली सवाल पूछती है, “सोचो, हम साथ में क्या कर सकते हैं.”

सिंथिया एरीवो, अरियाना ग्रांडे, जोनाथन बेली और अन्य स्टार कलाकारों की दमदार परफॉर्मेंस से सजी "विकिड: फॉर गुड", बेस्टसेलिंग नॉवेल और प्रतिष्ठित ब्रॉडवे म्यूज़िकल से प्रेरित है. शानदार स्पेशल इफेक्ट्स, भावनाओं से भरी कहानी और “आई हैव बीन चेंज्ड फॉर गुड” जैसे आइकोनिक गीतों के साथ यह फिल्म दिल, साहस और असंभव सी लगने वाली दोस्ती की एक अविस्मरणीय कहानी पेश करती है."विकिड: फॉर गुड" 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. खबरों की मानें तो फिल्म का बजट 146 करोड़ के आसपास बताया गया है.