नो एंट्री-2 से बाहर क्यों हुए दिलजीत दोसांझ? एक वजह से बढ़ी फिल्ममेकर्स की टेंशन

जब से नो एंट्री-2 से दिलजीत दोसांझ का नाम जुड़ा इस फिल्म को लेकर फैन्स में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी हालांकि जल्दी ही पंजाबी सिंगर ने इस फिल्म से अपने हाथ खींच लिए. लेकिन इसकी वजह क्या रही ?

नो एंट्री से क्यों बाहर हुए दिलजीत ?
साल 2005 में रिलीज हुई सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की सुपरहिट फिल्म ‘नो एंट्री' का सीक्वल तैयार हो रहा है. इस फिल्म में वरुण धवन और अर्जुन कपूर के साथ दिलजीत दोसांझ को भी देखा जाने वाला था, लेकिन अब खबर है कि दिलजीत ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समय की कमी के चलते दिलजीत दोसांझ को ‘नो एंट्री 2' से हटना पड़ा. फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर और डायरेक्टर अनीस बज्मी अक्टूबर 2025 से इसकी शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग बना रहे हैं. लेकिन इसी दौरान दिलजीत का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ‘AURA' नाम का कॉन्सर्ट टूर शेड्यूल है, जो 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगा. इसके अलावा, दिलजीत के पास कई दूसरी फिल्मों के प्रोजेक्ट भी हैं जिसके चलते वह ‘नो एंट्री 2' के लिए समय नहीं निकाल पाए.

आपसी सहमति से लिया फैसला

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दिलजीत और फिल्म के मेकर्स ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है. जुलाई में पहली बार खबर आई थी कि दिलजीत इस फिल्म से बाहर हो सकते हैं. इसके बाद बोनी कपूर ने दिलजीत से मुलाकात कर शेड्यूल को लेकर चर्चा भी की थी, क्योंकि वह चाहते थे कि दिलजीत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहें. हालांकि बात नहीं बन सकी और अब मेकर्स तीसरे एक्टर की तलाश में जुट गए हैं, जो वरुण धवन और अर्जुन कपूर के साथ इस फिल्म में नजर आए.

फिल्म में हो सकती है देर

दिलजीत के प्रोजेक्ट से हटने के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि ‘नो एंट्री 2' की शूटिंग और रिलीज में कुछ देरी हो सकती है. मेकर्स अब नए एक्टर की तलाश में हैं जो इस रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म में तीसरे लीड रोल के लिए फिट हो.

‘नो एंट्री' का है सीक्वल

‘नो एंट्री 2' साल 2005 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘नो एंट्री' का दूसरा पार्ट है जिसे अनीस बज्मी ने डायरेक्टर किया था और बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया था. उस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की तिकड़ी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. हालांकि इस सीक्वल में ये तीनों कलाकार नजर नहीं आएंगे. अब वरुण धवन और अर्जुन कपूर लीड रोल में होंगे और तीसरे एक्टर की खोज जारी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि मेकर्स दिलजीत की जगह किसे इस फिल्म में शामिल करते हैं और क्या यह सीक्वल पहली फिल्म की तरह दर्शकों का दिल जीत पाएगा.

