किससे है Amitabh Bachchan को शिकायत, बोले- 'लोग नापसंद करते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन अंत में…'

अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है, ‘लोग बातें करते हैं, लोग नापसंद करते हैं, लोग गालियां देते हैं, लेकिन अंत में प्यार की जीत होती है.

नई दिल्ली:

Amitabh Bachchan Post: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं. फैंस के बीच उनका पोस्ट अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है. अपने लेटेस्ट पोस्ट को लेकर अमिताभ इन दिनों चर्चा में हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है, ‘लोग बातें करते हैं, लोग नापसंद करते हैं, लोग गालियां देते हैं, लेकिन अंत में प्यार की जीत होती है. मैं आप सभी से प्यार करता हूं.' इसके आगे एक्टर ने लाल दिल वाला इमोजी भी बनाया है. 

इस पोस्ट पर फैंस ने काफी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जी हां अंत में प्यार की ही जीत होती है.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा, ‘सच कहा आपने सर. शोर से भरी इस दुनिया में, हर बार प्यार ही जीतता है. आपके शब्द हमें नफरत से ऊपर उठने और अपने बीच के बंधन को संजोने की याद दिलाते हैं.' वहीं एक और यूजर ने ट्वीट किया, 'मैं भी आपसे प्यार करता हूं.' 

वहीं कुछ यूजर्स ने इस पोस्ट को रेखा से रिलेट किया है. जबकि कई अन्य यूजर्स ने इमोजी शेयर किए हैं. बता दें कि अमिताभ बच्चन इन दिनों टीवी शो में नजर आ रहे हैं. उन्होंने केबीसी से वापसी की है. 

