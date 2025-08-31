कौन हैं ईशा देओल के एक्स हस्बैंड की नई पार्टनर, कभी धर्मेंद्र की बेटी को बताया था घरेलू

ईशा देओल के एक्स हस्बैंड भारत तखतानी ने हाल ही में अपना बिजनेसवुमन मेघना लखानी के साथ रिश्ता ऑफिशियल किया है. दरअसल, भारती तखतानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मिस्ट्री वुमन के साथ एक फोटो शेयर की. फोटो में भरत मेघना लखानी के साथ करीब पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं एक दूसरे को देखते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो में भरत ने लिखा, परिवार में आपका स्वागत है. अब ऑफिशियल हो गया. इसके अलावा अन्य पोस्ट में उन्होंने द जर्नी यहां से शुरू होती है.

कौन हैं मेघना लखानी

भरत तखतानी की मिस्ट्री वुमन मेघना के लिंकडेन प्रोफाइल को देखें तो उन्होंने उन्होंने कोलचेस्टर के सिक्स्थ फॉर्म कॉलेज से पढ़ाई की है और लंदन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ़ द आर्ट्स से कला एवं प्रचार में स्नातक की डिग्री हासिल ली है. ​​बाद में, उन्होंने आईई बिज़नेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद मेघना लखानी ने 2007 में विमानन इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने जेट एयरवेज में सेल्स मैनेजर के रूप में काम किया, उसके बाद अमीरात में LATAM में मैनेजर के रूप में काम किया है. 2015 में, VFX ग्लोबल में बिजनेस डेवलपमेंट की महाप्रबंधक के रूप में वह शामिल हुईं. तीन साल बाद, मेघना ने स्पेन में सिसिमोल नामक एक स्थायी फैशन मार्केटप्लेस की सह-स्थापना की, और फिर एमटीएल वर्ल्डवाइड और ऑप्टास ऐप जैसे अन्य बिजनेस शुरु किए. अभी वह केवल वन मॉर्डर्न वर्ल्ड की फाउंडर ही नहीं बल्कि पीवीजी ओओकेए की सेल्स हेड भी हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2012 में ईशा देओल और भरत तखतानी की शादी हुई थी. वहीं शादी के 11 साल बाद 2024 में कपल ने अलग होने का फैसला किया. वहीं तलाक की जानकारी एक्स कपल ने एक कोलाब पोस्ट के जरिए दी. कपल की दो बेटियां राध्या (6) और मिराया (4) साल की हैं. फिल्मफेयर को शादी के कुछ ही दिनों बाद दिए इंटरव्यू में ईशा देओल ने कहा, भरत मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं रखना चाहते. मैं जल्द अष्टांगा योगा क्लासेस ज्वॉइन करुंगी. वहीं हेमा मालिनी से मिली अच्छी पत्नी बनने की सीख के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, मां की कभी ना खत्म होने वाली सलाह. तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए. तुम्हें पति से पहले उठ जाना चाहिए. अपनी सास की मदद करो. डांस प्रैक्टिस मत छोड़ो.

इसी इंटरव्यू में मौजूद ईशा देओल के एक्स हस्बैंड ने कहा था, वह मेरी मां का ख्याल रखती हैं. उनके मूड का भी. वह घुल मिल गई हैं. खासकर ईशा हमेशा से घरेलू रही हैं. जबकि वह सोचती हैं कि वह घर की लड़का हैं. वह केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल हैं. वह जानती हैं कि मुझे क्या खुशी देती है. मैं फूडी हूं. मुझे खाने के लिए जीना पसंद है और वह मेरी पसंद जानती हैं और घर में बनाती हैं. खासकर जो इंसान चाय भी बनाना नहीं जानता वह दूसरे दिन Khow Suey बना देती है.