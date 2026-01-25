विज्ञापन

कौन हैं बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर निधि दत्ता? प्रेग्नेंसी में की सनी देओल के साथ फिल्म, पापा मशहूर प्रोड्यूसर तो मम्मी रह चुकी हैं एक्ट्रेस

बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ दिया है. फिल्म ने शानदार ओपनिंग की और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. फिल्म को निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. वह एक राइटर और पूर्व एक्ट्रेस हैं.

नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ दिया है. फिल्म ने शानदार ओपनिंग की और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है. फिल्म को निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है. वह एक राइटर और पूर्व एक्ट्रेस हैं. वह फिल्ममेकर जे.पी. दत्ता और पूर्व एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी की बेटी हैं. दत्ता परिवार की दूसरी पीढ़ी की सदस्य होने के नाते, वह परिवार की फिल्मी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं. बॉर्डर 2 और दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ फिल्म प्रोडक्शन में आने से पहले, निधि दत्ता ने बिनॉय गांधी की फिल्म 'जी भर के जी ले' से एक्टिंग में डेब्यू किया था. फिल्म में कई बार देरी हुई और आखिरकार उसे बंद कर दिया गया.

इसके बाद उन्होंने अपने परिवार की प्रोडक्शन फिल्म पलटन (2018) में काम किया, जो हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई. निधि दत्ता अपने पहले बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थीं, उस दौरान भी उन्होंने काम जारी रखा. अपने आखिरी ट्राइमेस्टर में भी वह पूरी लगन से शूटिंग के बिजी शेड्यूल को मैनेज कर रही थीं. 

बता दें कि निधि दत्ता ने 7 मार्च, 2021 को जयपुर के रामबाग पैलेस में फिल्ममेकर बिनॉय गांधी से शादी की. बिनॉय ने अपने करियर की शुरुआत थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में असिस्टेंट के तौर पर की थी. बाद में, उन्होंने 'जी भर के जी ले' को डायरेक्ट किया और वहीं उनकी मुलाकात निधि से हुई. फिल्मों में डेब्यू करने से पहले, निधि दत्ता ने सेलिब्रिटी ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला की गाइडेंस में 26 किलो वजन कम करके काफी सुर्खियां बटोरी थीं. 

कौन हैं बॉर्डर 2 प्रोड्यूसर की मां?

निधि दत्ता की मां एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी हैं. उन्हें मुक्ति, जय विजय, खट्टा मीठा, खानदान, शान, हम जानी दुश्मन और गोलमाल जैसी शानदार फिल्मों में देखा गया था. साल 1969 में बिंदिया ने असमी फिल्म चिक मिक बिजुली से अभिनय शुरू किया था. साल 1976 में उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद 70 के दशक में वह ढेरों फिल्मों में नजर आईं. साल 1985 में बिंदिया ने फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता को अपना हमसफर बनाया. 

