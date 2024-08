जब सबके सामने रणबीर कपूर ने कैटरीना को कहा शट अप, बीच इंटरव्यू में ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन, फैन्स ने कहा- ये तो हद है

बॉलीवुड में जिस तरह अमिताभ बच्चन और रेखा, सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशनशिप का जिक्र होता रहा है. ठीक उसी तरह रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के रिलेशनशिप का भी जिक्र होता रहा है. ये दोनों खुलेआम एक ही फ्लैट में शिफ्ट हुए, लिव इन में रहे. हालांकि बाद में इन दोनों का ब्रेकअप हो गया. क्या ब्रेकअप के बाद दोनों के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था. एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने पर फैन्स ये सवाल पूछ रहे हैं. इस इंटरव्यू में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की एक दूसरे के लिए चिढ़ साफ नजर आ रही है.

रणबीर कपूर ने कहा शटअप

पिच एंड पॉपकॉर्न नाम के ट्विटर हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया है. जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीडियो पुराना है. इसे जग्गा जासूस मूवी के रिलीज होने के समय का वीडियो माना जा रहा है. इसमें इंटरव्यूअर रणबीर कपूर से कुछ सवाल पूछते हैं. रणबीर कपूर जवाब देना शुरू करते हैं कि बीच में कैटरीना कैफ कुछ बोलने लगती हैं. उन्हें चुप कराने के लिए रणबीर कपूर शटअप बोलते हैं. जिसके जवाब में कैटरीना कैफ कहती हैं कि कैमरा ऑन है न. आपने देखा. इस बात से चिढ़ कर रणबीर कपूर कहते हैं कि मुझे अपना खुद का समय चाहिए. जब में आजादी से बात कर सकूं. इसे शेयर करते हुए ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि रणबीर कपूर के शटअप कहने पर जिस तरह से कैटरीना ने रिएक्ट किया उसे देखकर लगता है कि रणबीर कपूर पहले भी ऐसा कर चुके हैं.

When #RanbirKapoor shuts #KatrinaKaif on live TV.The way Katrina responded indicates that it's not the first time that happened. It was just on camera this time. Also, we still have the "wipe it off "and "haloed "statements to go about his nature in general. pic.twitter.com/TYdi9XD9Ke