जब धुरंधर स्टार अक्षय खन्ना ने शेयर किया था फिटनेस सीक्रेट, फिट रहने के लिए नहीं बल्कि इस वजह से करते हैं कसरत

फिल्म ‘धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसमें विलेन रेहमान डकैत का रोल निभाने वाले अक्षये खन्ना दर्शकों के बीच छाए हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनका FA9LA गाने में डांस करने वाला सीन खूब वायरल हो रहा है. अक्षये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हैं और कम ही इंटरव्यू देते हैं, इसलिए उनके पुराने बयान फिर से चर्चा में आ गए हैं. उनके एक्स फिटनेस कोच बकार नासिर ने फिल्म की सक्सेस पर बधाई दी और याद दिलाया कि 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षये ने अपने फिटनेस सीक्रेट्स शेयर किए थे.
उस समय अक्षये ने बताया था कि वे हफ्ते में तीन बार सेलिब्रिटी ट्रेनर बकार नासिर के साथ पावर प्लेट मशीन पर वर्कआउट करते थे. छह महीने से यह रूटीन फॉलो कर रहे थे और कोच को क्रेडिट दिया कि उन्होंने उन्हें मशीन से इंट्रोड्यूस कराया और साइंटिफिक तरीके से प्लान बनाया.
अक्षय खन्ना का एक्सरसाइज रुटीन
अक्षय का मानना था कि अच्छा ट्रेनर फिटनेस गोल हासिल करने में बड़ा किरदार निभाता है. उन दिनों उन्हें स्क्वॉश खेलना पसंद था. पहले योगा करते थे, लेकिन पिछले एक साल से बंद कर दिया था. स्विमिंग भी करते थे और अलग-अलग एक्सरसाइज का मिक्स पसंद करते थे ताकि रूटीन बोरिंग न हो.
हर बार वर्कआउट अलग होने से मजा आता था और शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर फोकस होता था. उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज से एनर्जी मिलती है. “मैं वजन कम करने के लिए नहीं, अच्छा महसूस करने के लिए एक्सरसाइज करता हूं. वर्कआउट के बाद एनर्जी फील होती है, जो सारी मेहनत की कीमत वसूल कर लेती है.”
अक्षय खन्ना की डाइट प्लान
डाइट के बारे में अक्षय ने खुलासा किया कि वे नॉन-वेजिटेरियन हैं. “मैं सख्त डाइट नहीं फॉलो करता क्योंकि वजन बढ़ने की टेंडेंसी नहीं है. जो खाना चाहूं, खा लेता हूं.” वे खाने के शौकीन हैं लेकिन ओवरईटिंग नहीं करते.
जंक फूड जैसे बर्गर और पिज्जा भी एंजॉय करते थे. बाहर खाना पसंद था और प्लेट में सब्जियां जरूर रखते थे. पालक, भिंडी, हरी मटर, गाजर, लेट्यूस जैसी सब्जियां खाते थे, लेकिन लौकी और करेला पसंद नहीं.
