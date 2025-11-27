जब जोकर का डांस देखकर रोने लगे थे धर्मेंद्र, धरम पाजी की शख्सियत का आईना है ये 2 मिनट 39 सेकंड का वीडियो

हिंदी सिनेमा के महान एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन से सेलेब्स और फैंस दुख में हैं. वो उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी याद में ढेर सारे पोस्ट शेयर कर रहे हैं. धरमजी के फैंस उनकी याद में उनकी पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इन वीडियो को देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं. धर्मेंद्र का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पर एक कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस देखकर वो इमोशनल हो रहे हैं. धरमजी को ऐसा देखकर फैंस उन्हें बहुत याद कर रहे हैं.

जब जोकर को देख फूट-फूटकर रोने लगे थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र का वायरल हो रहा वीडियो इंडियाज गॉट टैलेंट का है. जिसमें एक कंटेस्टेंट ने राज कपूर के गाने जीना यहां मरना यहां गाने पर परफॉर्म किया था. उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि हर कोई उनका फैन हो गया था. उनकी परफॉर्मेंस देखकर जज भी खड़े हो गए थे. धर्मेंद्र ने उन्हें स्टैंडिग ओवेशन दी थी. वो इस दौरान इमोशनल नजर आए. धरमजी इमोशनल होकर कहते हैं- बेटे, उसके बाद वो रोने लगते हैं. तुमने हमारे राज साहब को याद दिला दिया. ये जो कुछ आपने गाया है वो सिर्फ राज जी का ही नहीं बल्कि सारी इंडस्ट्री के लिए है. ये हम सबके लिए है. इस इंडस्ट्री का जो समंदर ए-शौहरत जो है, इसके साहिल नहीं होते हैं. मैंने बड़े-बड़े तैराक लोगों को डूबते देखा है. मेरे राज साहब भी कहीं गुम हो गए. हम हमेशा उनको याद करते हैं. मैं जब भी आरके के पास से गुजरता हूं तो मैं हाथ जोड़ता हुआ, प्रणाम करता हुआ निकलता हूं. राज साहब नहीं पैदा हो सकते लेकिन बेटा तूने बहुत अच्छा किया है. बहुत ही खूबसूरत किया है.

फैंस हुए इमोशनल

धरमजी का ये वीडियो देखकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- धरमजी जैसे अच्छा मासूम इंसान एक्टर हो ही नहीं सकता है. दूसरे ने लिखा-कितने इमोशनल इंसान थे यार धरमजी. बता दें कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हो गया है. वह 89 वर्ष के थे. उनका निधन घर पर हुआ.