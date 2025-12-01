विज्ञापन

जब 60 साल के अमिताभ बच्चन ने किया था 18 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस, फिल्म का पोस्टर देख लोग हो गए थे ‘निशब्द’

आज हम बिग बी की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने 60 साल के इंसान का रोल किया और उस इंसान को 18 साल की लड़की से प्यार हुआ.

Read Time: 3 mins
Share
जब 60 साल के अमिताभ बच्चन ने किया था 18 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस, फिल्म का पोस्टर देख लोग हो गए थे ‘निशब्द’
जब 60 साल के अमिताभ बच्चन ने किया था 18 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनकी कहानी और विषय ने दर्शकों को चौंका दिया. अमिताभ बच्चन भी ऐसी फिल्मों में एक्टिग कर दर्शकों को चौंका चुके हैं. आज हम बिग बी की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने 60 साल के इंसान का रोल किया और उस इंसान को 18 साल की लड़की से प्यार हुआ. इस फिल्म का नाम ‘निशब्द'. जो साल 2007 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटी की 18 साल की दोस्त से प्यार करने लगता है. फिल्म की घोषणा के साथ ही इसे लेकर देशभर में कॉन्ट्रोवर्सी होने लगी थी. पोस्टर और ट्रेलर सामने आते ही लोगों में नाराजगी बढ़ गई. खासतौर पर तब जब दर्शकों ने देखा कि 60 साल के अमिताभ बच्चन 18 साल की जिया खान के साथ रोमांटिक सीन्स कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: चॉकलेट से लेकर खास परफ्यूम तक, समांथा और राज की शादी में मेहमानों को मिले ये खास गिफ्ट, ऐसे सजा था मंडप

इलाहाबाद में हुआ था बड़ा प्रदर्शन

फिल्म की रिलीज से पहले सबसे बड़ा विरोध अमिताभ बच्चन के गृहनगर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में देखने को मिला. यहां सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर ‘निशब्द' के पोस्टर फाड़े और फिल्म के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि अमिताभ जैसे सुपरस्टार का इस तरह का किरदार निभाना युवा पीढ़ी को गलत संदेश दे सकता है. लोगों ने इसे भारतीय सभ्यता का अपमान बताया और मांग की कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोका जाए. कई जगहों पर थिएटर के बाहर पुलिस सुरक्षा भी तैनात करनी पड़ी.

पोस्टर और रोमांटिक सीन्स देखकर भड़क गए थे दर्शक

फिल्म के पोस्टर में जिया खान और अमिताभ बच्चन की नजदीकियां दिखने के बाद दर्शक और भी नाराज हो गए. सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में ये मुद्दा छा गया. कई लोगों ने कहा कि इतने बड़े सुपरस्टार को ऐसी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था. हालांकि, विवादों के बावजूद फिल्म रिलीज हुई और इसकी कहानी व एक्टिंग की खूब चर्चा भी हुई. ‘निशब्द' ने यह साबित कर दिया कि बोल्ड विषयों पर बनी फिल्में हमेशा चर्चा का कारण बनती हैं. चाहे दर्शक उन्हें पसंद करें या नहीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Jiah Khan, Nishabd, Film Nishabd, Nishabd 2007
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com