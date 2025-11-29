जब खत्म होगी दुनिया तो कैसा होगा मंजर! 16 साल पहले आई थी ऐसी खतरनाक फिल्म, कई दिनों तक दिलोदिमाग पर छाई रहेगी कहानी

कहा जा रहा है कि साल 2026 में दुनिया खत्म होने जा रही है. समय-समय पर दुनिया के खत्म होने की अफवाह फैली हैं और इन खबरों के बीच एक ऐसी फिल्म भी बनी थी, जिसने दुनिया के खत्म होने का मंजर दिखाया था. इस फिल्म को देखने के बाद लोगों की रूह कांप उठी थी. दर्शकों को यह एहसास होने लगा था कि जब धरती का विनाश होगा तो वो इस तबाही में खुद को और अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे. 16 साल पुरानी इस फिल्म ने लोगों के अंदर ऐसा डर बैठा दिया था, जिसने उन्हें कई समय तक सदमे में रखा था. इस फिल्म में इफैक्ट्स और टेक्नोलॉजी का ऐसा मिश्रण देखने को मिला था कि एक-एक सीन हकीकत लग रहा था.



16 साल पुरानी वो फिल्म



इस फिल्म में धरती फटने से शहरों के तबाह होने का भयानक मंजर देखने को मिला था. लोग अपनी-अपनी जान बचाने के लिए घबराए हुए भाग रहे थे. ऐसा लग रहा था कि मौत उनका पीछा कर रही थी. इन सीन को इतने बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था, मानों ऐसा हकीकत में हुआ हो. वहीं, फिल्म के तबाही वाले सीन देख दर्शकों का भी पसीना छूट गया था. इस फिल्म को देखने के बाद लोगों में यह डर बैठ गया था कि अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा. मल्टीस्टारर इस फिल्म में एक-एक स्टार ने शानदार काम किया था. दरअसल बात कर रहे हैं, साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म '2012' की, जिसका डायरेक्शन रोलैंड एमरिच ने किया था. डायरेक्टर ने फिल्म की कहानी हेराल्ड क्लोसर के साथ मिलकर लिखी थी.



क्या थी फिल्म की कहानी?

फिल्म की स्टारकास्ट में अमांडा पीट, चिवेटेल एजियोफोर, जॉन कुसेक, डैनी ग्लोवर, वुडी हैरेलसन और थांडीवे न्यूटन का नाम शामिल हैं. अगर फिल्म की थोड़ी कहानी की बात करें तो इसमें वैज्ञानिकों पता चलता है कि एक तेज सनस्टॉर्म पृथ्वी के कोर को हीट दे रहा है, जो कि एक भयंकर विनाश का संकेत दे रहा था. फिल्म की कहानी में बड़े नेता कुछ ऐसे जहाज बनाते हैं, जिसमें कुछ ही लोग आ सकते थे. इसी जद्दोजहद में एक लेखक अपनी फैमिली को इस तूफान से बचाने की कोशिश करता है. इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. आईएमडीबी ने इसे 5.8/10 रेटिंग दी थी. इस फिल्म को इसके टेक्निकल एंगल से बेस्ट होने की बदौलत आज भी अच्छी फिल्मों में गिना जाता है.