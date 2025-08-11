विज्ञापन

एक रात में गायब हुए 17 बच्चे, क्या इसमें है टीचर का हाथ? 332 करोड़ की हॉरर फिल्म ने 3 दिन में कमाए 613 करोड रुपये

एक रात कुछ ऐसा होता है कि 17 बच्चे गायब हो जाते हैं. उनके माता-पिता क्या करते हैं. कैसे खोजते हैं, क्या वो मिलते हैं या नहीं? इन सवालों के जवाव ते वेपंस हॉरर मूवी देखने पर ही मिलेंगे, जिसने दुनियाभर में धूम मचाकर रख दी है.

Read Time: 2 mins
Share
एक रात में गायब हुए 17 बच्चे, क्या इसमें है टीचर का हाथ? 332 करोड़ की हॉरर फिल्म ने 3 दिन में कमाए 613 करोड रुपये
दुनियाभर में दर्शकों का दिल जीत रही ये हॉरर मूवी
नई दिल्ली:

हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'वेपन्स' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. जैक क्रेगर निर्देशित यह अमेरिकी फिल्म 8 अगस्त, 2025 को अमेरिका में रिलीज हुई और अपने पहले वीकेंड में ही दुनियाभर में 70 मिलियन डॉलर (613 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली. अमेरिका में इस फिल्म ने 42.5 मिलियन डॉलर का ओपनिंग कलेक्शन किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से 27.5 मिलियन डॉलर आए. फिल्म को 3,202 थिएटर्स में रिलीज किया गया था. 'वेपन्स' का बजट 38 मिलियन डॉलर (332 करोड़ रुपये) बताया जा रहा है. पहले ही वीकेंड में ब्रेक-ईवन पॉइंट पर पहुंच चुकी यह फिल्म अब मुनाफे की राह पर है.

माना जा रहा है कि कम बजट में बनी यह हॉरर फिल्म साल 2025 की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में से एक बन सकती है. बॉक्स ऑफिस मोजो के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 18.15 मिलियन डॉलर कमाए, जो इसके ट्रेलर और प्रचार से मिली हाइप को सही साबित करता है. 

'वेपन्स' की कहानी एक छोटे से शहर पर आधारित है. जहां एक रात अचानक एलिमेंट्री स्कूल के 17 बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं. फिल्म इन बच्चों के माता-पिता की खोज की यात्रा दिखाती है, जिसमें हॉरर, सस्पेंस और ट्विस्ट्स का मिश्रण है. मुख्य किरदारों में जोश ब्रोलिन ऐसे पिता की भूमिका में हैं जो अपने बेटे की तलाश में जुटा है जबकि जूलिया गार्नर एक टीचर के रूप में नजर आती हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं.

अन्य कलाकारों में एल्डन एहरनराइक, बेनेडिक्ट वोंग, एमी मैडिगन, ऑस्टिन अब्राम्स और कैरी क्रिस्टोफर शामिल हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट खुद निर्देशक जैक क्रेगर ने लिखी है, जो पहले ‘बार्बेरियन' जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं. फिल्म को आर रेटिंग मिली है. फिल्म की सफलता का श्रेय इसके अनोखे प्लॉट और मजबूत परफॉर्मेंस को जाता है. हॉरर प्रेमियों के लिए यह एक मस्ट-वॉच है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weapons Movie, Weapons Movie Box Office Collection, Weapons Movie Collection, Box Office Mojo
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com