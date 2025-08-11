एक रात में गायब हुए 17 बच्चे, क्या इसमें है टीचर का हाथ? 332 करोड़ की हॉरर फिल्म ने 3 दिन में कमाए 613 करोड रुपये

हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'वेपन्स' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. जैक क्रेगर निर्देशित यह अमेरिकी फिल्म 8 अगस्त, 2025 को अमेरिका में रिलीज हुई और अपने पहले वीकेंड में ही दुनियाभर में 70 मिलियन डॉलर (613 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली. अमेरिका में इस फिल्म ने 42.5 मिलियन डॉलर का ओपनिंग कलेक्शन किया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से 27.5 मिलियन डॉलर आए. फिल्म को 3,202 थिएटर्स में रिलीज किया गया था. 'वेपन्स' का बजट 38 मिलियन डॉलर (332 करोड़ रुपये) बताया जा रहा है. पहले ही वीकेंड में ब्रेक-ईवन पॉइंट पर पहुंच चुकी यह फिल्म अब मुनाफे की राह पर है.

माना जा रहा है कि कम बजट में बनी यह हॉरर फिल्म साल 2025 की सबसे सफल हॉरर फिल्मों में से एक बन सकती है. बॉक्स ऑफिस मोजो के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 18.15 मिलियन डॉलर कमाए, जो इसके ट्रेलर और प्रचार से मिली हाइप को सही साबित करता है.

'वेपन्स' की कहानी एक छोटे से शहर पर आधारित है. जहां एक रात अचानक एलिमेंट्री स्कूल के 17 बच्चे अपने घरों से भाग जाते हैं और फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं. फिल्म इन बच्चों के माता-पिता की खोज की यात्रा दिखाती है, जिसमें हॉरर, सस्पेंस और ट्विस्ट्स का मिश्रण है. मुख्य किरदारों में जोश ब्रोलिन ऐसे पिता की भूमिका में हैं जो अपने बेटे की तलाश में जुटा है जबकि जूलिया गार्नर एक टीचर के रूप में नजर आती हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं.

अन्य कलाकारों में एल्डन एहरनराइक, बेनेडिक्ट वोंग, एमी मैडिगन, ऑस्टिन अब्राम्स और कैरी क्रिस्टोफर शामिल हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट खुद निर्देशक जैक क्रेगर ने लिखी है, जो पहले ‘बार्बेरियन' जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं. फिल्म को आर रेटिंग मिली है. फिल्म की सफलता का श्रेय इसके अनोखे प्लॉट और मजबूत परफॉर्मेंस को जाता है. हॉरर प्रेमियों के लिए यह एक मस्ट-वॉच है.