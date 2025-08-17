 Coolie Box Office Collection Day 3: 400 करोड़ बजट से इतनी दूर है रजनीकांत की कुली, 3 दिनों में बंपर कमाई

Coolie Box Office Collection Day 3: थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत का बॉक्स ऑफिस पर फायर रिलीज के तीसरे दिन भी कम नहीं हुआ है. डायरेक्टर लोकेश कनगराज की नई फिल्म की ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर जहां तूफानी कमाई जारी है. वहीं भारत में फिल्म की कमाई 200 करोड़ की ओर 3 दिनों बढ़ चुकी है. वहीं पहले वीकेंड पर फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म का आंकड़ा 300 करोड़ पार कर चुका है. इससे फैंस के बीच खुशी का कोई ठिकाना नही है.
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, तीसरे दिन फिल्म का आंकड़ा 38.50 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसके चलते भारत में 158.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल कर ली है. वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो 300 करोड़ तक कमाई तीन दिन में पहुंच चुकी है.
बता दें, पहले दिन 65 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की थी, जिसमें तमिल में 44.5 करोड़, हिंदी में 4.5 करोड़, तेलुगू में 15.5 करोड़ और कन्नड़ में 50 लाख की कमाई फिल्म ने हासिल की थी. वहीं दूसरे दिन यह आंकड़ा 54.75 करोड़ पर पहुंचा था, जिसमें तमिल में 34.45 करोड़, हिंदी में 6.3 करोड़, तेलुगू में 13.5 करोड़ और कन्नड़ में 50 लाख की कमाई पिल्म ने हासिल की है.
गौरतलब है कि कुली में रजनीकांत का किरदार एक गोल्ड स्मगलर का है और वह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए नए अवतार में सामने आता है. तेजतर्रार किरदार में रजनीकांत की ‘काला' और ‘कबाली' जैसी फिल्मों के किरदार की छाप भी दिखती है. वहीं, नागार्जुन फिल्म में खलनायक ‘साइमन' की भूमिका में हैं, जो क्रूर और खतरनाक रहता है.
