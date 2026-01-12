ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ और फैमिली के साथ मनाया 52वां बर्थडे, तस्वीरों में देखें बीच समंदर में कैसे मना जश्न

ऋतिक रोशन ने 10 जनवरी को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर उन्हें फैन्स और परिवार की तरफ से खूब प्यार और गुड विशेज मिलीं. एक्टर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार, दोस्तों और फैंस के लिए एक थैंक यू नोट शेयर किया. ऋतिक के इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, "थैंक यू वर्ल्ड, थैंक यू माय फैमिली. मेरे दोस्त, मेरे फैंस...हर किसी को जिसने मुझे मैसेज करने, मुझे लिखने, मेरे बारे में पोस्ट करने, मुझे कॉल करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई, हर किसी को जिसने कल अपनी प्रेयर में मेरे लिए अच्छे शब्द कहे, या मुझे एक पल के लिए भी याद किया, या कुछ देर के लिए मुझे अपने ख्यालों में रखा, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि इस धरती पर आप सभी के साथ एक ही जगह पर होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान है, साथ में यूनिवर्स में घूमते हुए हम ऐसे वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं जो मुझे यकीन है कि हमेशा रहेंगी (sic)!"

ऋतिक ने परिवार को फैन्स को शुक्रिया

"प्यार के लिए धन्यवाद (हार्ट इमोजी) 11 जनवरी, 2026 (sic)," उन्होंने आखिर में लिखा. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की गई तस्वीरों में उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद, पूर्व पत्नी सुजैन खान, बेटे - ऋहान और ऋदान, एक्टर जायेद खान और दूसरे करीबी थे.

ऋतिक 10 जनवरी, 2026 को 52 साल के हो गए. उनके जन्मदिन पर सबा ने एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा. इसमें लिखा था, "तुम्हारी खुशी से ज्यादा दुनिया में कोई भी चीज मुझे खुश नहीं करती. साल के सबसे अच्छे दिन पर मैं तुम्हारे लिए खुशी और पीसफुल दिनों, आराम के साथ-साथ कुछ ऐसे दिन भी चाहती हूं जिनमें तुम कुछ अच्छा बनाओ, ऐसा काम जो तुम्हारे टैलेंट के लायक हो, ऐसी किताबें जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय और शांति. जन्मदिन मुबारक हो माय हार्ट. मैं तुमसे प्यार करती हूं...@hrithikroshan...(sic)."

आखिरी बार किस फिल्म में नजर आए थे ऋतिक रोशन

वर्कफ्रंट पर बात करें तो ऋतिक की आखिरी थिएटर में रिलीज हुई फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी की वॉर 2 (2025) थी. इस फिल्म में जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, आशुतोष राणा, वरुण बडोला और दूसरे एक्टर्स भी अहम किरदारों में थे.